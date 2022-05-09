NBC: «походит на День сурка» — рост новых случаев COVID-19 в США говорит о начале очередной масштабной волны

За последние две недели в США количество новых случаев коронавируса выросла более чем на 50%, передаёт NBC. По мнению экспертов, этот всплеск числа инфицированных говорит о приближении очередной масштабной волны пандемии.

Коронавирус возвращается со всплеском новых случаев более чем на 50 процентов за последние две недели.



ЭШВИН ВАСАН, руководитель Департамента здравоохранения и психической гигиены города Нью-Йорка: Для многих из нас время этой пандемии походит на День сурка.



Все штаты, за исключением одного, зафиксировали рост заражений. Даже с учётом того, что эти данные, скорее всего, занижены из-за тестирований, которые выполняются на дому, Нью-Йорк вновь оказался в эпицентре того, что выглядит, как пятая волна.



Как раз сегодня губернатор Хокул сдала положительный тест на коронавирус.



ЭМИЛИ ИКЕДА, корреспондент NBC: У вас никогда не было такого чувства, что каждый раз, когда создаётся ощущение, что пандемия вроде бы сходит на нет, мы видим, как количество случаев вновь растёт?



ЭНДРЮ СИЛВЕРМАН, владелец кафе Penelope NYC: Я как на краю пропасти. Сейчас так постоянно. Как ресторатор вы не знаете, что и думать.



«Омикрон» появился всего лишь полгода назад. Из-за него зимой число случаев и госпитализаций взлетело на беспрецедентную высоту. С тех пор продолжают возникать новые подварианты, которые и привели к нынешнему росту заболеваний.



Один из них спровоцировал более трети нынешних случаев. В исследованиях звучат предположения, что новым вариантам всё лучше удаётся обходить защиту, создаваемую вакцинами и перенесёнными инфекциями. А это означает, что даже если вы переболели «омикроном», то вы вновь можете заболеть.



КАВИТА ПАТЕЛ, врач, медицинский обозреватель NBC: Просто таким образом вирус становится умнее, и так происходит каждый раз при его репликации. А это в результате приводит к тому, что ещё больше людей заражаются.



Однако есть и проблеск надежды: эксперты заявляют, что серьёзность случаев, по всей видимости, пока не усугубляется. Пока число госпитализаций и смертей растёт не так быстро. Белый дом объясняет это высоким уровнем ревакцинации, лечения и тестирований. Между тем то, что нас ждёт впереди, вызывает серьёзную тревогу, поскольку, согласно оценкам, если мы не будем действовать на опережение, то к осени или зиме у нас будет 100 миллионов инфицированных.



АШИШ ДЖА, координатор мер Белого дома по COVID-19: Если мы не будем действовать на опережение, то нас ждёт масштабное ослабление иммунитета. Этот вирус продолжает эволюционировать. И мы этой осенью и зимой можем столкнуться с довольно внушительной волной заражений, госпитализаций и смертей.



Эмили сейчас с нами в студии. Приближаемся ли мы к созданию вакцин, которые смогли бы действовать против этих новых вариантов?



ЭМИЛИ ИКЕДА: Кейт, Moderna и Pfizer активно работают над новыми вакцинами для лучшей борьбы с этими новыми суперзаразными штаммами. Однако пока даже неясно, сколько людей пройдёт очередную ревакцинацию. Кейт.



Дата публикации 09 мая 2022 года.