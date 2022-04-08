NYP: вариант в стиле «Франкенштейна» — в Британии, Индии и Таиланде распространяется новый штамм «омикрона»

В Великобритании, Индии и Таиланде зафиксировано распространение новой мутации «омикрона» — штамма XE, сообщает New York Post. Как отмечается в статье, эксперты опасаются, что этот вариант в стиле «Франкенштейна» может оказаться самой заразной формой COVID-19.
В Великобритании распространяется новый подвариант «омикрона», и некоторые эксперты опасаются, что эта мутация может быть самой заразной формой COVID-19, пишет New York Post.
Вариант XE, случаи которого также уже были подтверждены в Индии и Таиланде, представляет собой смесь штамма «омикрон» BA.1 и новой «невидимой» формы BA.2.
Такие мутации известны как «рекомбинанты» и возникают, когда человек заражается одновременно двумя или более вариантами, которые образуют комбинацию в стиле «Франкенштейна», сообщает издание.
По данным Агентства здравоохранения Великобритании, в Соединённом Королевстве было подтверждено в общей сложности 637 случаев рекомбинантного варианта XE.
Неясно, вызывает ли штамм XE более тяжёлое течение болезни и насколько он невосприимчив к вакцинам, хотя предварительные данные свидетельствуют о том, что он может быть более заразным, чем ранее выявленные формы вируса «омикрон».
Всемирная организация здравоохранения заявила, что у варианта XE скорость распространения среди населения на 10% выше, чем у варианта BA.2.
Хотя количество новых случаев COVID-19 во всём мире снижается уже вторую неделю подряд, некоторые эксперты согласны с тем, что набирающий силу вариант XE может привести к росту числа инфицированных.
Однако, по мнению некоторых экспертов, ещё слишком рано говорить о том, вызовет ли это всплеск заболеваемости.
«Пока недостаточно доказательств, чтобы делать выводы о трансмиссивности, тяжести или эффективности вакцин», — заявила каналу CNBC главный медицинский советник Агентства здравоохранения Великобритании Сьюзен Хопкинс.
По словам других экспертов, вполне возможно, что после зимних вспышек заболевания, вызванных более ранними вариантами «омикрона», население Земли обладает достаточным естественным иммунитетом, чтобы уменьшить воздействие нового варианта, сообщает New York Post.
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