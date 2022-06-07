Le Parisien: по всей Франции во вторник пройдут протесты врачей
На вторник как минимум в 50 городах Франции запланированы демонстрации врачей. В Париже они пройдут перед Министерством здравоохранения. Цель этих шествий — потребовать от властей повышения зарплат и увеличения числа персонала в учреждениях, пишет Le Parisien, напоминая, что во Франции скоро парламентские выборы.
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