NBC: по всей Америке прошли массовые демонстрации в защиту права на аборт
От запада до востока десятки тысяч сторонников права на аборт громко и чётко выражают свою позицию.
От запада до востока десятки тысяч сторонников права на аборт громко и чётко выражают свою позицию.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын отдал приказ о мобилизации военных для налаживания поставок медикаментов в аптеки на фоне распространения в стране коронавируса.
За минувшие сутки лесопожарные службы в России ликвидировали 120 природных пожаров на площади 7353 га. Об этом заявили в Авиалесоохране.
В результате стрельбы в церкви в городе Лагуна Вудс, округ Оранж, штат Калифорния, один человек погиб и ещё пятеро получили ранения.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о намерении британских властей продолжать добиваться от Евросоюза изменения положений североирландского протокола, подписанного в рамках соглашения о выходе Соединённого Королевства из ЕС.
Хорхе Месси, отец аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси, высказался о возможном возвращении футболиста в «Барселону».
Президент США Джо Байден во вторник, 17 мая, посетит город Буффало в штате Нью-Йорк, где в результате стрельбы в супермаркете погибли десять человек. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров высказался о назначенном пенальти в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между командами.
Директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров рассказал о новой мошеннической схеме в связи с якобы дефицитом наличных денежных средств.
Нападающий ПСЖ и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе ответил на вопрос по поводу своего будущего.
В госпиталях Министерства обороны России участникам спецоперации вручили государственные награды.
«Бостон Селтикс» взял верх над «Милуоки Бакс» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Глава Пентагона США Ллойд Остин рассказал украинскому министру обороны Алексею Резникову о переговорах с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес поделился эмоциями после матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
Парламент Сомали избрал бывшего президента Хасана Шейха Махмуда новым главой республики. Об этом сообщает портал Somali Guardian.
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о позиции московского клуба относительно возможного расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погодных условиях в Москве на текущей неделе.
Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Алексей Сторожук прокомментировал победу над ЦСКА в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в церкви в городе Лагуна Вудс, округ Оранж, штат Калифорния.
Зарема Салихова, гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, обратилась к молодым игрокам команды.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита во Францию обсудил с главой французского МИД Жан-Ивом Ле Дрианом проблему обеспечения мировой продовольственной безопасности.
Сборная Швеции по хоккею одержала победу над командой Чехии в рамках группового этапа чемпионата мира 2022 года в Финляндии.
Министр внутренних дел Ливана Бассам Мавлави заявил, что явка на парламентских выборах в стране составила 41%.
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился мнением о решении Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) отстранить отечественных спортсменов от участия в Уимблдонском турнире 2022 года.
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев допустил увеличение российского военного контингента на границе при вступлении Финляндии в Североатлантический альянс.
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев перед стартом турнира в Женеве высказался о событиях на Украине.
По указу президента Украины Владимира Зеленского назначен новый командующий cилами территориальной обороны ВСУ.
Две партии в Швеции раскритиковали решение правящей Социал-демократической рабочей партии стремиться к вступлению в НАТО. Такую позицию выразили в Левой партии и в Партии охраны окружающей среды.
Миланский «Интер» на выезде одержал победу над «Кальяри» в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А.
Активисты организаций российских соотечественников в Австрии приняли участие в официальной программе мемориальных мероприятий по случаю годовщины освобождения бывшего нацистского концлагеря Маутхаузен.
Организаторы Евровидения заменили оценки, выставленные членам конкурса, отдав высший балл Украине вместо Молдавии, заявила глава румынской делегации Юлиана Марчук в комментарии телеканалу TVR.
Зарема Салихова, гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала судейство матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».
Правительство талибов* в Афганистане сообщило, что рекрутировало в свою регулярную армию более 130 тыс. человек с момента свержения правительства страны. С таким заявлением выступил представитель Министерства обороны Энаятулла Хаваризми.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола обратился к «Саутгемптону» перед его матчем с «Ливерпулем» в 37-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Несмотря на нерешённые разногласия между странами, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл с визитом ОАЭ, чтобы лично выразить соболезнования по случаю смерти президента Объединённых Эмиратов Халифы бен Зейда Аль Нахайяна.
Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Кадисом» в матче 37-го тура испанской футбольной Примеры.
США направляют делегацию в ОАЭ, где новым президентом стал шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. В состав группы войдут директор ЦРУ Уильям Бёрнс, министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен.
«Барселона» и «Хетафе» не выявили победителя в матче 37-го тура испанской футбольной Примеры.
В результате обстрелов со стороны украинской армии на освобождённых территориях ДНР ранения получили шесть мирных жителей, в том числе один ребёнок.
Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Севильей» в матче 37-го тура испанской футбольной Примеры.
Санкции Запада заблокировали экспорт Белоруссии в Евросоюз и Северную Америку в объёме $16—18 млрд в год, рассказал телеканалу Al Arabiya белорусский премьер Роман Головченко.
Московское «Динамо» гарантировала себе место в топ-3 лучших команд по итогам этого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Делегации Общественной палаты России отказали в участии в Дополнительном совещании в сфере человеческого измерения.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в саммите государств — членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который запланирован на 16 мая.
Два человека пострадали при взрыве страйкбольной гранаты на складе в Казани, сообщили в пресс-службе компании KazanExpress.
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала опубликовал прощальное письмо по поводу своего ухода из туринского клуба по окончании сезона.
Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий подвёл итоги матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (0:1).
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Евгений Мележиков прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:1).
Жители США должны искоренить ненависть, которая лежит «пятном на душе Америки», заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что играл в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с незалеченной травмой плеча.
Активист и номинант на Нобелевскую премию мира Ян Оберг в разговоре с RT назвал катастрофическим решение Финляндии и Швеции подать заявку на присоединение к НАТО.