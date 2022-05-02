BFM TV: первомайская демонстрация в Париже завершилась погромами «чёрного блока»

Во французской столице традиционные первомайские митинги завершились вандализмом и стычками с полицией, передаёт BFM TV. Среди участников демонстраций оказались последователи «чёрного блока», которые начали перекрывать улицы, поджигать баррикады и крушить витрины банков, агентств недвижимости и страховых фирм.

В центре Парижа — баррикады из горящих объектов городской среды. Пожарные пытаются потушить огонь, но на них нападает женщина, которая бьёт одного из них.

Эта видеозапись свидетельствует о беспорядках, которые произошли вчера днём во время первомайской демонстрации. Если в начале шествия большинство участников соблюдали спокойствие, очень быстро среди них появились отдельные люди в чёрном и начали громить объекты городской среды, а также отделения банков, агентства недвижимости и страховые агентства. Витрина знаменитого американского фаст-фуда также пострадала.

ГИЙОМ ФАРД, консультант по безопасности на телеканале BFM TV: В колонну демонстрантов теперь проникают агрессивно настроенные личности, которые прибегают к этой тактике, — потому что эта тактика, «чёрный блок», не консолидированная группа, а метод. Он как раз и состоит в удерживании улицы благодаря погромам, поджогам и стычкам с силами правопорядка. Они отмечают своё присутствие: мы видим букву «А», которая означает «анархию», видим граффити против капитализма.

Здесь, на бульваре Вольтер, витрина этого агентства недвижимости буквально исчезла. Участники демонстрации прыгали на неё сверху, чтобы разбить и свалить на землю. Директор агентства поменяла стёкла всего две недели назад.

МЕЛИНДА КОЭН, соуправляющая агентством недвижимости в Париже: Посмотрите! 30 лет работы! Посмотрите! Всё было новым! Нет, они приходят и разбивают. Демонстрации первого мая — это обычно что-то развлекательное. Посмотрите, чем они закончились! С теми людьми ничего не случится, а мне придётся за всё это заплатить.

МАРК КОЭН, соуправляющий агентством недвижимости в Париже: Это уже не празднование Дня труда! Это празднование вандализма, повод для чего угодно.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен назвал такие погромы «неприемлемыми». Согласно независимой статистике, вчера на улицы Парижа вышла 21 тысяча человек.