Daily Telegraph: ежедневные забастовки будут сотрясать Великобританию до Рождества

Великобританию ждут многотысячные ежедневные забастовки вплоть до самого Рождества, пишет Daily Telegraph. Как сообщается, социальные протесты членов профсоюзов приведут к перебоям в работе миллионов людей. Среди прочего, ожидаются перебои в функционировании железных дорог, общественного транспорта, автошкол и почты.

В Великобритании ожидается проведение серии многотысячных забастовок каждый день вплоть до наступления Рождества. Протесты приведут к перебоям в работе миллионов людей и ряда учреждений. Члены профсоюзов требуют повышения заработной платы из-за экономического кризиса и инфляции, сообщает Daily Telegraph.

В акциях планируют принять участие железнодорожники, медсёстры, учителя, охранники, работники, проводящие операции с наличными деньгами, экзаменаторы по вождению. Как сообщается, истинные масштабы забастовок могут быть значительно больше, поскольку профсоюз, представляющий интересы государственных служащих, в том числе сотрудников пограничных служб, паспортного бюро и работников Национальных автодорог, уже выступил в поддержку забастовки, но ещё не подтвердил даты её проведения, пишет Daily Telegraph.

Объявление о подготовке к забастовкам последовало после аналогичного заявления со стороны профсоюза Unison, который представляет сотни тысяч работников здравоохранения, включая медиков скорой помощи, а также носильщиков и уборщиков. По словам бывшего главного секретаря Министерства финансов страны Саймона Кларка, если требования бастующих не будут выполнены, это может привести к «саморазрушительной инфляционной спирали». Одновременно с этим глава профсоюза работников связи Дэйв Уорд заявил, что протесты будут продолжаться и до Рождества следующего года, если правление Королевской почты не пойдёт навстречу сотрудникам. Акции почтальонов запланированы на 9, 11, 14, 15, 23 и 24 декабря, что может привести к тому, что подарки могут быть доставлены не вовремя. Медсёстры будут бастовать 15 и 20 декабря, а Национальный союз железнодорожников, морских и транспортных рабочих, насчитывающий 40 тыс. членов, проведёт всеобщую забастовку 13, 14, 16 и 17 декабря, а также 3, 4, 6 и 7 января, указывает Daily Telegraph.

В условиях резкого роста инфляции, подпитывающего кризис стоимости жизни, профсоюзы требуют резкого повышения заработной платы своим членам. Инфляция в Великобритании достигла 41-летнего максимума и составляет 11,1%. Тем не менее государственным ведомствам сообщили, что им разрешено повышать заработную плату в 2022—2023 годах до 3%, отмечает Daily Telegraph.