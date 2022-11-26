France 2: забастовки газовых поставщиков оставили некоторых французов без отопления и горячей воды

Во Франции компании-дистрибьютеры газа вышли на забастовку с требованием повысить зарплату, из-за чего некоторые потребители остались без газа, отопления и горячей воды, сообщает France 2. Руководство компаний обещает устранять самые серьёзные проблемы за 48 часов, однако профсоюзы не исключают в ближайшее время временного отключения газа.

Его ресторан должен был открыться ещё месяц назад. Тибо Сизену пришлось каждый день откладывать это событие, потому что не хватало важнейшего элемента — газа. Он был вынужден ждать три недели, пока наконец не придёт технический специалист из компании — дистрибьютора газа GRDF.

ТИБО СИЗЕН, владелец ресторана Janine: Надо было всего лишь повернуть вентиль. У меня руки чесались сделать это самостоятельно, но мне не дали друзья. Нужно было только убедиться, что всё соответствует требованиям. Техническому специалисту хватило 10 минут, но его пришлось ждать три недели.

Такая задержка из-за забастовки на GRDF привела к тысячам евро убытка.

ТИБО СИЗЕН: Каждый день визит технического специалиста откладывался. В течение трёх недель мой ресторан не работал из-за общественного движения. Я понимаю, что можно выходить на забастовку, но сложнее понять, когда это мешает другим работать.

Уже больше пяти дней 1500 потребителей лишены газа, отопления и горячей воды. Из них 80 процентов проживают в Парижском регионе, однако забастовка расширилась на территорию всей Франции — от Перпиньяна до Блуа и Парижа. Три из четырёх крупнейших профсоюзов подписали общее требование об увеличении зарплат более чем на 6 процентов. Исключение составляет Всеобщая конфедерация труда, которая требует распределить доход в 5 миллиардов евро от своей материнской компании Engie.

ЭРИК ГОТЬЕ, представитель профсоюза Всеобщая конфедерация труда: Мы постоянно ведём борьбу за распределение доходов по дивидендам. Но сейчас, когда ситуация остаётся неоднозначной на протяжении многих месяцев, возражения больше не принимаются. Распределение этих доходов совершенно необходимо.

Со своей стороны GRDF пытается найти решение для домохозяйств, пострадавших больше всего.

БЕРТРАН ДЕ САНГЛИ, глава клиентского отдела GRDF в Парижском регионе: С помощью мэрии мы запустили процесс оповещения о сложных случаях, по которым мы обязуемся устранить проблему в течение 48 часов.

Всеобщая конфедерация труда не собирается уступать и не исключает отключение газа в ближайшие недели.

Дата выхода в эфир 24 ноября 2022 года.