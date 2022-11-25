France 2: даже после прихода холодов французы не спешат включать отопление, опасаясь неподъёмных счетов

Многие французы продолжают откладывать начало отопительного сезона в своих домах, несмотря на приход первых холодов, сообщает France 2. В многоквартирных домах, где вопрос включения отопления решается мнением большинства жильцов, температура в комнатах не выше, чем на улице. Тем не менее многие готовы терпеть холод и дальше, лишь бы избежать оплаты выросших в несколько раз счетов, передаёт телеканал.

Наступили первые холода, однако жители этого дома в Лионе до сих пор не включили центральное газовое отопление. Большинство совладельцев боятся слишком больших счетов. В квартире пенсионерки Анны-Мари Кома ненамного теплее, чем на улице.

АННА-МАРИ КОМА, владелица квартиры: Между 12 и 13 градусами. И так во всех комнатах, расположенных с северной стороны. И даже с другой стороны температура не поднимается выше 15 градусов.

Она не снимает верхнюю одежду, а её муж не покидает своего места рядом с обогревателем. В прошлом году совладельцы дома открыли отопительный сезон к середине октября.

АННА-МАРИ КОМА: Нет, так продолжаться не может. Это уже слишком. Они откладывают уже месяц. Мы могли бы уже сегодня иметь отопление, но нет.

Задержать включение отопления совладельцев здания побудили тарифы по газовому контракту. Цены выросли в пять раз, и многие боятся, что не смогут платить. Эти две соседки готовы, если потребуется, подождать ещё.

СИЛЬВИ РАВЬЕ, владелица квартиры: Обычный бюджет только на обогрев маленькой квартирки, вроде моей, в отопительный сезон был в районе 600 евро, а теперь вырос до трёх тысяч евро.

КОРРЕСПОНДЕНТ: То есть вы будете ждать?

СИЛЬВИ РАВЬЕ: Разумеется.

МАРИ-ЭЛЕН ВАЙНАХТЕР: Я надеваю на себя всё больше и больше. Да, у меня там немало слоёв! Потому что дома в среднем 14 градусов. Что тут сказать?

Отодвинуть срок платежа как можно дальше. В Эльзасе Луи Мейер регулярно проверяет свой котёл. Он работает только частично на подогрев воды. Стоимость топлива удвоилась, о включении отопления не может быть и речи.

ЛУИ МЕЙЕР, житель коммуны Кютсенозен: У меня было две тысячи литров, а осталось не больше 100 литров. И я надеюсь с этой сотней литров пережить зиму.

Вместе с подругой они выживают благодаря дровяной печи. И ради экономии дров они пока разжигают её только по вечерам.

СИЛЬВИЯ САНДЕЛЬ, жительница коммуны Кютсенозен: В шесть часов вечера мы поджигаем, кладём несколько поленьев, которые горят до девяти, до полдесятого. А потом всё.

До сих пор тёплая осень позволяла многим французам откладывать момент включения отопления, но после похолодания таких становится всё меньше.

Дата выхода в эфир 23 ноября 2022 года.