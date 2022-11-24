France 24: нуждающиеся французы всё чаще оказываются перед выбором между отоплением и едой
Украину ждёт трагическая ситуация зимой, уже половина страны засыпана снегом и находится без электричества и воды. Об этом пишет автор издания Rebelión Фабрицио Казари.
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о победе Японии над Германией в первом туре чемпионата мира в Катаре.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду одержал победу над «Филадельфия Флайерз».
Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что покупка долларов и евро в настоящее время стала выгоднее в связи со снижением спреда с продажей.
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился своими чувствами после матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Экономист Михаил Беляев допустил рост цен на «праздничные» продукты длительного хранения с 1 декабря в российских магазинах. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду одержал победу над «Филадельфия Флайерз».
Россия не планирует поспешных мер в связи с реакцией Польши на «ракетный инцидент», заявили в российском МИД.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился очередным достижением в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» на своём льду одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз».
За активизацией курдов в Сирии и Ираке стоят США, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» в серии послематчевых буллитов обыграл «Калгари Флэймз».
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» на своём льду одержал победу над «Виннипег Джетс».
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» на своём льду одержал победу над «Филадельфией Флайерз».
В Горловке скончался мирный житель, получивший ранение при обстреле со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько.
Украинские беженцы пожаловались на выселение из отеля в пригороде Дублина Клондалкине, где они жили с мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на ирландское радио RTE Radio 1.
Бельгийский европарламентарий Том Ванденкенделаре направил Еврокомиссии обращение, в котором поднял вопрос о влиянии мер по либерализации торговли с Украиной на европейских производителей. В частности, он допустил, что в будущем такая политика может поставить под угрозу птицеводческие хозяйства из ЕС. RT ознакомился с аргументами депутата.
Путём принятия резолюции о признании России «страной — спонсором терроризма» Европарламент толкает Европу к войне с Россией, заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани.
Группа депутатов и сенаторов подготовила законопроект, согласно которому предлагается установить запрет передачи долгов пенсионеров перед кредитными организациями коллекторам. Копия документа есть в распоряжении RT.
По меньшей мере четыре школьника получили ранения в результате стрельбы в американском городе Филадельфия.
Россия наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на поставки Киеву западного оружия, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер вступила в спор с журналистами во время брифинга, сообщает телеканал Sky News.
На Чукотке сильная метель и штормовой ветер, занятия младших классов школ и авиарейсы отменены, заявил глава региона Роман Копин.
В Китае зафиксирован новый рекорд по росту количества заболевших коронавирусом, за прошедшие сутки выявлено 31 656 случаев.
Средняя зарплата иностранных наёмников, воюющих в рядах армии Украины, упала на €200—500 в сутки по сравнению с периодом начала спецоперации России — примерно до €1 тыс. в день, заявил командир одного из подразделений штурмового отряда «Крым» с позывным Бонд.
Украинские военные сообщили, что, согласно распоряжению офиса Владимира Зеленского, всеобщая мобилизация идёт в русскоязычных регионах Украины, западные области почти не затронуты, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур в Херсонской области.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что не намерен проводить перестановки в правительстве до конца года.
Итальянский модельер Алессандро Микеле ушёл с поста креативного директора бренда Gucci, сообщает французская компания Kering.
Из-за ситуации с беженцами Германия находится в чрезвычайно стрессовой ситуации, заявила министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес.
Выдвижение Андрея Мельника на должность замглавы МИД Украины является пощёчиной всем полякам, заявил вице-спикер сейма Польши Пётр Згожельский.
Швейцарская компания Nestle инвестирует $1,86 млрд в проекты в Саудовской Аравии, сообщает министерство инвестиций королевства.
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что поставки оружия на Украину ведут к гибели не только жителей Донбасса, но и украинских городов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что народ Украины начнёт подталкивать руководство страны к ведению переговоров с Россией.
Российский постпред при ООН Василий Небензя пришёл на заседание Совбеза уже после начала выступления президента Украины Владимира Зеленского.
Марокканские болельщики по примеру японцев убрали мусор с трибун стадиона «Эль-Байт» после матча с Хорватией в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни получил травму в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Туниса.
Правительство Ирака приняло решение о передислокации пограничников для прекращения атак Ирана и Турции, сообщает канцелярия премьер-министра Ирака.
Российский специалист Курбан Бердыев сообщил о желании покинуть пост главного тренера иранского «Трактора».
Россия ожидает, что международное сообщество предоставит принципиальные оценки пыткам и казням российских пленных боевиками ВСУ, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Главный тренер сборной Канады Джон Хердман поделился эмоциями от матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Бельгии.
Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился эмоциями от матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 со сборной Канады.
Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне признан лучшим игроком матча с Канадой в первом туре чемпионата мира в Катаре.
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился эмоциями от победы команды в матче первого группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре с Канадой.
Чешский боец UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка получил травму и выбыл на долгий срок.
Переговорщики со стороны Сербии и самопровозглашённого Косова в ходе встречи в Брюсселе пришли к договорённости по вопросу автомобильных номеров, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Главный тренер сборной Коста-Рики Луис Фернандо Суарес поделился эмоциями от матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Испании.
Бывший игрок сборной России Игорь Корнеев поделился эмоциями от матча первого тура группового этапа чемпионата мира — 2022 между сборными Бельгии и Канады.
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар опубликовал обращение к болельщикам перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре с Сербией.
Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила о необходимости прекратить боевые действия вокруг Запорожской АЭС.
Сборная Бельгии обыграла команду Канады в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.