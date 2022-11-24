France 24: нуждающиеся французы всё чаще оказываются перед выбором между отоплением и едой

Из-за растущей инфляции всё больше французов не могут позволить себе обычные продукты или предметы быта, передаёт телеканал France 24. По его данным, с апреля этого года число людей, которым требуется помощь, во Франции увеличилось на 12%. В благотворительных фондах, которые их поддерживают, говорят, что нужда загнала многих в такую нищету, что им приходиться выбирать между отоплением и питанием.

Они были заняты упаковкой продуктов и погрузкой машин с раннего утра. Около 50 волонтёров помогают в этом распределительном центре, в одном из более 2000, которыми управляет ассоциация Restos du Coeur.

Паскаль Оже недавно научился водить грузовик.

ПАСКАЛЬ ОЖЕ: Я всегда говорил себе, что буду заниматься именно этим после выхода на пенсию. Помогать тем людям, которым это особенно нужно. Это всегда было мне близко.

70 000 волонтёров, таких как Паскаль, по всей Франции — вот основа НПО, основанной около 40 лет назад. Сегодня они раздают почти 142 миллиона обедов в год. На фоне растущей инфляции число людей, которым требуется помощь, выросло на 12 процентов с апреля. А еду, особенно свежие продукты, позволить себе стало гораздо сложнее.

ЖИЛЬБЕР КУДР, менеджер Resto du Coeur: В этом году наши поставки ограничены. В начале нашей продуктовой кампании у нас был запас на 4—5 недель. На сегодня его хватит лишь на следующую неделю. Что будет потом — неизвестно.

Бездомные, одинокие старики, мигранты без документов и матери-одиночки среди самых уязвимых. Этот столичный центр специализируется на помощи младенцам.

ЖЕНЩИНА: Я не работаю и не зарабатываю никаких денег, поэтому здесь мне помогают получить подгузники, джемперы и другую одежду.

В Resto du Coeur говорят, что 60 процентов из тех, кто к ним обращается, живут в крайней нищете — и некоторым семьям приходится выбирать между отоплением и питанием.

Дата выхода в эфир 22 ноября 2022 года.