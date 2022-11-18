TV4: цены на продовольствие в Швеции растут быстрее, чем в соседних странах

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Der Spiegel: в Германии задержали пожарного, который сжёг приют украинских беженцев Der Spiegel
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Власти Тверской области поздравили ветерана Великой Отечественной войны Кутина с 101-летием
Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны Михаила Кутина с 101-летием.
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В Татарстане выявили 103 случая коронавируса за сутки
В Татарстане выявили 103 случая коронавируса за последние сутки.
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Каррера: не знаю, сможет ли Катар повторить высокий стандарт организации, какой был в России
Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о предстоящем чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
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В Удмуртии началась «Ёлка желаний»
В Удмуртии началась акция «Ёлка желаний».
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В Кирове построят ещё 13 школ
В Кирове планируют построить ещё 13 школ в 2023 году.
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Филипп Янковский рассказал о съёмках с Анастасией Ивлеевой
Актёр Филипп Янковский рассказал о съёмках с Анастасией Ивлеевой, для которой роль в сериале «Монастырь» стала дебютом.
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Малый ракетный корабль «Ржев» спустят на воду в 2023 году
Первый серийный малый ракетный корабль «Ржев» спустят на воду в 2023 году.
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В Удмуртии зафиксировали 137 случаев COVID-19 за сутки
В Удмуртии зафиксировали 137 случаев COVID-19 за последние сутки.
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Медведев: расстрелявшие российских военных украинские боевики должны понести кару
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинские боевики, расстрелявшие пленных российских военных, должны понести «чистую кару», даже если на их поиски уйдут годы.
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В Тверской области подтвердил 22 случая COVID-19 за сутки
В Тверской области подтвердили 22 случая COVID-19 за последние сутки.
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«Страна.ua»: в Одессе начались протесты против отключения электроэнергии
Жители Одессы вышли на улицы с протестом против отключения электричества.
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Банька: WADA не наивное, прямой веры российской стороне нет
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не будет восстановлено до полного выполнения всех условий организации.
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В Челябинской области зарегистрировали 99 случаев COVID-19 за сутки
В Челябинской области зарегистрировали 99 случаев COVID-19 за последние сутки.
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В Оренбургской области выявили 20 случаев COVID-19 за сутки
В Оренбургской области выявили 20 случаев COVID-19 за последние сутки.
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Постпред Ульянов заявил, что Россия возьмёт паузу в вопросе о «грязной бомбе»
Россия не собиралась предпринимать какие-то дополнительные шаги по вопросу «грязной бомбы», заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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Путин наградил экипаж катера «Арарат», перевозившего людей с правого берега Днепра
Президент России Владимир Путин наградил членов экипажа речного катера «Арарат», который помогал перевозить жителей Херсона на левый берег Днепра,
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Льорис не будет носить повязку в цветах ЛГБТ на ЧМ-2022
Капитан сборной Франции Уго Льорис не будет носить радужную повязку на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
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Постпред России Ульянов: вопрос по «грязной бомбе» не закрыт
Вопрос по «грязной бомбе» ещё не закрыт, состоялся лишь первоначальный осмотр, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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Автоэксперт Попов рассказал об особенностях покупки машины без гарантии и ремонта
Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал об особенностях покупки машины без гарантии и ремонта.
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В SuperJob прокомментировали ситуацию на рынке труда
Президент и основатель SuperJob Алексей Захаров прокомментировал ситуацию на рынке труда.
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Метеоролог Шувалов пообещал снежные выходные в Москве
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал снежные выходные в Москве.
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Итальянец Орсато будет судить матч открытия ЧМ-2022 в Катаре
Итальянец Даниэле Орстато будет судить матч открытия чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.
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Минюст России включил в реестр физлиц-иноагентов Шихман, Светова и Noize MC
Минюст России включил в реестр физлиц-иноагентов журналистку Ирину Шихман. Также этот статус присвоен блогеру Михаилу Светову и рэперу Ивану Алексееву (Noize MC).
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Sputnik: в Латвии снесли памятник основателю республики Свемпу
В Латвии к годовщине провозглашения республики властями Гулбенского края снесли памятник одному из основателей Латвийской Республики Николаю Свемпу, пишет Sputnik Латвия.
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Власти ЛНР и ДНР подписали указы о демобилизации студентов
Врио главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы об увольнении со службы мобилизованных студентов.
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Джокович — о теннисисте Медведеве: он потрясающий игрок
Сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями от игры с россиянином Даниилом Медведевым в заключительном матче группового этапа Итогового турнира ATP.
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РИА Новости: покушавшегося на главу района в ЛНР агента СБУ задержали на месте схрона
Контрразведке удалось раскрыть в ЛНР агентурную сеть украинских спецслужб после задержания агента СБУ, который совершил покушение на главу Беловодского района республики накануне референдума о вступлении в состав России.
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Тарпищев — о поражении Медведева: понянчится с дочкой, отдохнёт и вернётся на свой уровень
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился эмоциями от матча между российским теннисистом Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем в заключительном матче группового этапа Итогового турнира ATP.
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Кирби заявил, что Белый дом добивается выделения конгрессом дополнительной помощи Киеву
Администрация президента США Джо Байдена добивается от конгресса выделения дополнительной помощи для Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
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Рианчо заявил, что сборные России и Испании находятся на одном уровне
Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо считает, что составы сборных России и Испании находятся на одинаковом уровне.
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Карпин встретился с Шомуродовым перед матчем с Узбекистаном
Главный тренер сборной России по футболу перед матчем с Узбекистаном встретился с нападающим «Ромы» Эльдором Шомуродовым.
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Камоцци считает, что «Спартаку» нужно усилить позицию центрального защитника
Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, какое усиление необходимо столичной команде.
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Продажи лапши быстрого приготовления выросли в России на 33,9%
Продажи лапши быстрого приготовления выросли в России в денежном выражении на 33,9% в январе — сентябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
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Сенатор Бибикова рассказала об универсальном пособии для ряда семей с детьми
Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала об универсальном пособии для ряда семей с детьми.
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Диетолог Русакова предупредила о рисках резкого похудения
Врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова предупредила о рисках резкого похудения.
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В ООН выразили надежду на продление зерновой сделки через 120 дней
ООН рассчитывает на продление зерновой сделки через 120 дней, заявил зампредставителя Генсека ООН Фархан Хак.
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Кафельников: поражения Медведева — нездоровая тенденция
Олимпийский чемпион Евгений Кафельников поделился эмоциями от матча между российским теннисистом Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем в заключительном матче группового этапа Итогового турнира ATP.
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В Белом доме заявили, что не будут вести переговоры с Россией по Украине без участия Киева
США не будут обсуждать с Россией урегулирование украинского конфликта без участия Киева, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
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Bloomberg: страны G7 намерены 23 ноября определить предельную цену на нефть из России
Страны G7 намерены 23 ноября объявить, на каком уровне они установят ценовой предел для нефти из России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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В Бельгии закрыли фан-зону ЧМ-2022 из-за отсутствия интереса болельщиков к турниру
Федерация футбола Бельгии отказалась от планов по созданию фан-зоны чемпионата мира — 2022 в Катаре из-за отсутствия интереса болельщиков к турниру.
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Левандовски считает Аргентину фаворитом ЧМ-2022 в Катаре
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски включил сборную Аргентины в число фаворитов чемпионата мира по футболу в Катаре.
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МИД России требует от международных организаций расследовать расстрел российских пленных
Россия требует от международных организаций осудить преступление украинских военных, расстрелявших пленных российских военных, и провести тщательное расследование инцидента, говорится в сообщении российского Министерства иностранных дел.
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Постпред России при ООН назвал расстрел российских военнопленных военным преступлением
Российский постпред при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов назвал расстрел военнопленных украинскими солдатами военным преступлением.
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Емельяненко проведёт прощальный поединок в феврале 2023 года
Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко проведёт следующий поединок с американцем Райаном Бейдером.
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Кирби переадресовал вопрос о проверке приобретения Маском Twitter в профильный комитет
Решение о проведении проверки приобретения американским предпринимателем Илоном Маском компании Twitter должен принимать Комитет по иностранным инвестициям в США, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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МВД сообщило подробности выезда полицейских к девушке, которая жаловалась на преследование
В МВД России сообщили, что московские полицейские 17 ноября прибыли на вызов от девушки, которая пожаловалась на преследовавшего её молодого человека, ей было предложено проехать в отдел полиции, чтобы написать заявление, однако она отказалась покидать рабочее место.
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Москвина: «Анна Каренина» Бойковой и Козловского потихонечку превращается в спектакль
Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, как меняется произвольная программа Александры Бойковой и Дмитрия Козловского «Анна Каренина».
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Экс-посла Украины в ФРГ Андрея Мельника назначили замминистра иностранных дел
Бывшего украинского посла в ФРГ Андрея Мельника, широко известного скандальными заявлениями и оскорблениями немецких политиков, назначили замглавы МИД Украины.
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Москвина ответила на критику подбора музыки к программам Мишиной и Галлямова
Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина ответила на критику подбора музыки к программам Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.
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Spiegel: ВСУ столкнулись с нехваткой запчастей для поставленных из Германии PzH 2000
У армии Украины возникли «неожиданные проблемы» с переданными Германией 14 гаубицами Panzerhaubitze 2000. Трудности связаны с «вопиющей нехваткой» запчастей к ним, пишет Der Spiegel.