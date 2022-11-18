TV4: цены на продовольствие в Швеции растут быстрее, чем в соседних странах

МАРТИН БЭКСТРЁМ, руководитель отдела в Шведском управлении по вопросам конкуренции: Цены на продовольствие растут во всём мире, и это во многом зависит от увеличения стоимости топлива, электроэнергии, а также других ресурсов, необходимых для производства продуктов питания, таких как, например, удобрения. Таким образом, всё это является естественным компонентом роста издержек, которые переносятся далее по цепочке, что приводит к росту цен.

Но если сравнить с Норвегией, Данией и Финляндией, то цены на продукты питания и в сентябре, и в октябре там были ниже, чем в Швеции. Почему же в Швеции инфляция выше?

МАРТИН БЭКСТРЁМ: У нас сейчас нет ответа на этот вопрос. Что можно сказать, так это то, что инфляционная кривая в разных странах имела несколько разные выражения и, например, в некоторых других странах она началась немного раньше, чем в Швеции, так что в Швеции она несколько отставала, но в то же время теперь у нас наблюдается более резкий скачок. Это также может зависить от того, как производители продовольствия согласовывают цены с магазинами. Ещё это может быть связано с тем, что в разных странах повышение цен происходит не одновременно, это тоже играет роль.

Было много дискуссий о том, что компании, возможно, воспользуются возможностью поднять цены больше, чем необходимо. Вы разделяете эту оценку?

МАРТИН БЭКСТРЁМ: Мы видели эту дискуссию, и мы за ней, конечно же, следим. Мы не изучали этот вопрос, поэтому у нас на данный момент нет мнения по этому поводу. Будем изучать это после того, как, так сказать, дым рассеется. При этом наша точка зрения заключается в том, что рынок в целом работает лучше всего, когда в нём принимают участие много игроков. Однако у нас во многих звеньях продовольственной цепи многие игроки сконцентрированы, поэтому появляется риск того, что конкуренция будет работать хуже, а цены вырастут.

Что нас ждёт дальше? Сохранится ли это отставание и сможет ли оно немного замедлить цены?

МАРТИН БЭКСТРЁМ: Трудно сказать. Мы видели, что некоторые цены на сырьё начали снижаться во всём мире. В то же время курс шведской кроны довольно слабый по отношению к евро и доллару. Мы также видим, что, по крайней мере, в последние несколько месяцев цены на энергоносители несколько снизились. Цены не будут расти вечно, но судя по информации, которую мы получаем от участников рынка, какое-то время ещё будут расти.