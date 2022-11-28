Independent: у Риши Сунака есть всего полгода, чтобы спасти положение Консервативной партии

Бывший председатель партии Джейк Берри предупредил премьер-министра Великобритании Риши Сунака, что у него есть всего шесть месяцев, чтобы привести Консервативную партию к победе на выборах, которые пройдут через полтора года, пишет The Independent. На данный момент в британской правящей партии назревает целый ряд мятежей из-за «бездумных» решений правительства Сунака.

Премьер-министра Великобритании Риши Сунака предупредили, что у него осталось всего полгода, чтобы взять под свой контроль Консервативную партию и привести её к победе на выборах на фоне серии крупных мятежей членов партии, сообщает The Independent.

Бывший председатель партии Джейк Берри в воскресенье пополнил ряды тори, пытающихся заставить премьер-министра отменить фактический запрет на строительство новых ветряных электростанций.

Ранее с подобной инициативой выступили министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Майкл Гоув, бывшие премьер-министры Борис Джонсон и Лиз Трасс, а также ответственный за подготовку Великобритании к Конференции ООН по климату в 2021 году Алок Шарма. По данным источника издания, из числа сторонников отмены фактического запрета в настоящее время за отмену выступают 30 членов Консервативной партии.

По словам Берри, тот факт, что Гоув выступил против запрета, «создаёт реальную угрозу» для правительства Сунака и является «первой трещиной в стене». Политик полагает, что у премьера есть всего шесть месяцев до местных выборов в мае, чтобы доказать свою компетентность.

«До следующих всеобщих выборов осталось всего 18 месяцев. В последние 12 месяцев никто не слушает, потому что все заняты предвыборной кампанией. Так что у нас есть около шести месяцев, чтобы всё сделать правильно», — приводит издание слова бывшего председателя Консервативной партии.

Бывший канцлер казначейства Джордж Осборн предупредил Сунака, что «есть общее ощущение, что правительство не контролирует события», назвав нынешние настроения в британском обществе «опасными для правительства».

Сунак также столкнулся с серьёзной проблемой в отношении целевых показателей строительства жилья. Премьер-министр был вынужден отложить голосование по закону, устанавливающему целевой показатель — 300 тыс. домов в год, — после демарша более 50 парламентариев от Консервативной партии.

Ситуация обострилась в воскресенье, когда высокопоставленные члены партии настаивали на сохранении целевых показателей строительства в законодательстве. Бывшие министры Саджид Джавид и Брэндон Льюис предупредили, что тори могут проиграть следующие выборы, если не решат проблему. По словам Джавида, существует риск появления целого «поколения, которое отвернётся от политиков, которые их подвели».

Более того, в ходе ещё одного назревающего восстания несколько консерваторов раскритиковали «бездумный» план премьер-министра по ограничению количества иностранных студентов в попытке сократить число иммигрантов. Как напоминает издание, на этой неделе в правительстве Сунака подтвердили, что премьер-министр рассматривает возможность запретить иностранным студентам привозить с собой тех, кто находится у них на иждивении, и ограничить приём иностранцев в лучшие университеты.

Член парламента Крис Скидмор, консерватор Джо Джонсон и бывший министр образования Дэвид Уиллеттс заявили, что это повредит репутации и экономическому росту Великобритании.

«Трудно представить себе политику, способную нанести больший ущерб стремлению Великобритании стать научной сверхдержавой и выровнять уровень образования по всей стране, чем бездумное ограничение приёма иностранных студентов», — заявил брат бывшего премьер-министра Джонсон.

Недовольство связано и с надвигающимися забастовками медсестёр, железнодорожного персонала и почтовых работников. Министр транспорта Марк Харпер настаивает на том, что у правительства «просто нет денег» на повышение заработной платы в соответствии с инфляцией для работников государственного сектора, пишет The Independent.