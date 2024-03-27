Американская разведка не могла не знать, что Киев собирался осуществить террористическую операцию в Москве, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Если даже допустить, что украинские спецслужбы действовали самостоятельно, Вашингтон не пропустил бы информацию о готовящейся провокации и должен был предупредить о ней российских коллег, отметил эксперт.

Рассмотрим возможность того, что украинское правительство совершило этот теракт в одиночку, а Соединённые Штаты не знали, что делает Украина. Допустим такой вариант. На ваш взгляд, если бы дело обстояло так, это уменьшило бы поддержку Украины в Соединённых Штатах?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Что ж, на мой взгляд, украинцы подсчитали, что терять им уже особо нечего в смысле поддержки в Соединённых Штатах. Они уже её потеряли. Никто не бросается вперёд и не заявляет: «Давайте дадим им ещё 61 миллиард долларов!»

Я думаю, что произошло следующее: офицеры ЦРУ пронюхали об этом заговоре, о том, что собирается устроить Украина. Это одна из причин, почему произошла утечка, которая сначала появилась в Financial Times. В ней говорилось о том, что украинцы — это сборище диких слонов, которые бегают вокруг и делают сумасшедшие вещи сами по себе и что от них больше вреда, чем пользы.

Затем последовал твит пользователя OSINTdefender, который, на мой взгляд, является прикрытием ЦРУ, подставной компанией или человеком, которого используют в качестве удобного инструмента для распространения правительственной информации. Он повторил часть тех же жалоб, что были в статье в Financial Times: украинцами безумно трудно управлять, они выходят из-под контроля, и Вашингтон собирается предпринять шаги в попытке их обуздать.

Поэтому я думаю, что весьма вероятно, что украинцы сказали: «Мы собираемся это сделать, не поставив в известность американцев». Но кто-то сообщил американцам. И американцы вместо того, чтобы в этот момент вмешаться в планы украинцев и сказать: «Прекратите! А если вы продолжите, мы уйдём», не сделали этого. И они не предупредили русских. Но они знали. Очевидно, что они знали.

Дата публикации 26 марта 2024 года.