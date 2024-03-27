Экс-аналитик ЦРУ: США знали о том, что Киев готовит теракт, но не стали ему мешать
Рассмотрим возможность того, что украинское правительство совершило этот теракт в одиночку, а Соединённые Штаты не знали, что делает Украина. Допустим такой вариант. На ваш взгляд, если бы дело обстояло так, это уменьшило бы поддержку Украины в Соединённых Штатах?
ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Что ж, на мой взгляд, украинцы подсчитали, что терять им уже особо нечего в смысле поддержки в Соединённых Штатах. Они уже её потеряли. Никто не бросается вперёд и не заявляет: «Давайте дадим им ещё 61 миллиард долларов!»
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