СТРАНА: глава СБУ дал понять, что за резонансными убийствами в России стоит Украина

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал подробности покушений на экс-депутата Илью Киву, блогера Владлена Татарского, писателя Захара Прилепина и экс-чиновников ЛНР. Как пишет «СТРАНА», при этом Малюк заявил, что СБУ официально не будет брать на себя ответственность за эти операции, но дал понять, что это сделала украинская спецслужба.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал подробности покушений на экс-депутата Илью Киву, блогера Владлена Татарского, писателя Захара Прилепина и экс-чиновников ЛНР. Как пишет «СТРАНА», соответствующее заявление глава украинской спецслужбы сделал в эфире телемарафона.

При этом Малюк заявил, что СБУ официально не будет брать на себя ответственность за эти операции, но дал понять, что это сделала украинская спецслужба.

По словам Василия Малюка, Илья Кива был убит пулей калибром 9×19 мм, также был контрольный в голову. Блогер Владлен Татарский убит бюстом, начинённым взрывчаткой. При этом Малюк заявил, что Татарский ввёл практику изнасилований украинских пленных.

Писатель Захар Прилепин взорвался в авто на противотанковой мине, остался жив, но «очень травмирован его таз, ноги, и он остался без гениталий».

Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко был ликвидирован в его же кабинете: «Долгое время они думали, что ракета в окно залетела, 800 грамм пластида было».

Министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет зашёл побриться, но там его «достала» взрывчатка. Он остался жив, но теперь имеет серьёзную инвалидность.