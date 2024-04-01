Успех европейских крайне правых партий на выборах в Европарламент станет угрозой существованию Украины, так как многие из них высказывались против продолжения поддержки военных усилий Киева, сообщает The Daily Telegraph. Как отмечает издание, сами по себе такие партии имеют небольшой геополитический вес, но вместе у них будет возможность накладывать вето на внешнеполитические решения ЕС.

Этим летом Украине предстоит столкнуться с новой экзистенциальной угрозой — на этот раз не со стороны России, а со стороны Европы, пишет The Daily Telegraph. Небольшой, но весомый и весьма громогласный блок крайне правых партий продвигается по континенту и намерен добиться значительных результатов на июньских выборах в Европейский парламент.

Они уже показали рекордные результаты в Португалии и Нидерландах и находятся в правительстве в таких странах, как Венгрия, Финляндия и Италия. Они также рассчитывают добиться успеха на выборах в Австрии и Бельгии в этом году. Опросы общественного мнения предсказывают, что партии евроскептиков победят на выборах в Европейский парламент в девяти странах ЕС, ещё в девяти они займут второе или третье места.

Многие из этих партий считают, что Европа должна прекратить поставлять военную и финансовую помощь Киеву. Некоторые даже хотят, чтобы Европейский союз отменил санкции против России и подтолкнул Украину к мирным переговорам. Как отмечает The Daily Telegraph, сами по себе такие партии, как немецкая «Альтернатива для Германии», венгерский «Фидес — Венгерский гражданский союз» и Австрийская партия свободы, имеют небольшой геополитический вес, но вместе они могут накладывать вето на внешнеполитические решения ЕС.

Ещё одной угрозой для Украины и её военных усилий является возможная победа на президентских выборах в США Дональда Трампа. Ранее кандидат от Республиканской партии пригрозил остановить то, что он называет «бесконечным потоком американских денег» на Украину, если вернётся в Белый дом в ноябре.

С ним согласен один из ведущих европейских политиков правого толка Виктор Орбан. Премьер-министр Венгрии был одним из немногих в Европе, кто ранее поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах в России. Про него часто говорят, что он придерживается пророссийских взглядов. Сейчас он вдохновляет других европейских лидеров занять аналогичную позицию.

Лидер Австрийской партии свободы Герберт Кикль называет Венгрию своей «моделью». Если он станет канцлером на выборах этой осенью, он пообещал наложить вето на финансирование ЕС Украины, любые шаги, направленные на то, чтобы позволить Киеву вступить в ЕС, и «вредные» санкции против России. Кикл лидирует в опросах общественного мнения с 2022 года. Его партия, по прогнозам, также победит на европейских выборах. Аналогичным образом в минувшие выходные получил поддержку правящий лагерь сторонников России в Словакии, премьер-министр которой Роберт Фицо поставил под сомнение суверенитет Украины и призвал к миру с Путиным. Второй тур выборов там состоится в начале апреля.