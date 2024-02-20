European Conservative: элиты Евросоюза намеренно клеймят протестующих фермеров сторонниками «крайне правых»

Правящие элиты Евросоюза и дружественные им СМИ боятся потерять политический контроль в преддверии июньских выборов в Европарламент — и поэтому обвиняют вышедших на протесты европейских городов фермеров в том, что они приверженцы «крайне правых» взглядов, пишет The European Conservative. В то же время доведённые до отчаяния аграрии выражают своё неприятие агрессивно навязываемой Брюсселем «зелёной» климатической повестки, в результате слепого следования которой резко сокращаются доходы фермеров и разрушаются сельские общины.

В западных средствах массовой информации, которые освещают протесты европейских фермеров, борющихся за средства к существованию и свои общины, работников сельского хозяйства изображают «крайне правыми». Направленная против находящихся в затруднительном положении фермеров политическая клевета на самом деле является признаком того, как сильно правящие элиты Евросоюза утратили связь с действительностью и реальным положением европейских народов, поэтому такие оскорбления нужно игнорировать и всячески поддержать борющихся фермеров, призывает издание The European Conservative.

Протестные акции разгневанных фермеров с использованием тракторов распространились по всему Европейскому союзу. Несмотря на некоторые национальные различия в требованиях фермеров, всех их объединяет неприятие того, как правящие круги ЕС подчиняют сельскохозяйственную политику своей «зелёной» повестке и навязчивой идее о достижении нулевого уровня выбросов, что приводит к повышению цен на продукты питания для других европейцев и сокращению заработка аграриев.

В Германии президент ассоциации фермеров Йоахим Руквид заявил, что они протестуют не только против предложенного правительством сокращения субсидий на топливо, но и против общеевропейской системы, в которой, по его словам, сама основа сельскохозяйственной политики выстроена против фермерских семей и сельских районов. Польские фермеры также отказываются поддерживать идею о защите климата за свой счёт, поскольку убеждены, что не несут ответственности за промышленное загрязнение, поскольку они «не летают в Давос на своих самолётах».

Протестующие фермеры сейчас находятся на передовой линии более широкого популистского восстания против тех представителей элиты, которые в самом деле летают на своих частных самолётах на Всемирный экономический форум в роскошном швейцарском Давосе, где они читают лекции о спасении планеты за счёт снижения уровня жизни населения.

Акции фермеров обнажают зияющую пропасть между возвышенными разговорами брюссельской «зелёной» олигархии и мрачной реальностью того, что климатическая повестка означает для аграриев. Вот почему протесты фермеров поддерживаются миллионами других трудолюбивых европейцев, в то время как они вселили страх в сердца политических лидеров ЕС и владельцев западных СМИ, особенно в преддверии июньских выборов в Европейский парламент.

Реакция сверху заключалась в попытке делегитимизировать протесты, заклеймив фермеров как «крайне правых» — или в лучшем случае как простых сельских жителей, которыми манипулируют правые политические экстремисты.

Истеблишмент ЕС и дружественные ему СМИ настолько оторваны от реальной жизни людей, что, очевидно, возомнили себе, что наивные европейские фермеры протестуют только потому, что их «подстрекали» «крайне правые» агитаторы. Идея о том, что эти фермеры могут быть вполне разумными, трудолюбивыми людьми, которым осточертела бюрократия Евросоюза, кажется, выше понимания евробюрократов и их рупоров в СМИ, отмечает The European Conservative.

Тем не менее навешивание ярлыка «крайне правых» на фермеров — это гораздо больше, чем просто недоразумение, поскольку оно призвано дать новое определение тому, что можно и чего нельзя говорить. Это преднамеренная попытка представить ситуацию таким образом, что якобы фермеры вышли за пределы «респектабельных» политических дебатов и вступили на опасную дорожку экстремизма. Идея состоит в том, что их протесты не следует рассматривать как «нормальную» часть демократической политики.

Попытка обвинить фермеров в «крайне правых» взглядах является верным признаком того, что технократические элиты ЕС боятся потерять контроль над политической повесткой дня, рискуя потерять своё доминирование в Европейском парламенте в пользу «выскочек» правых популистов на июньских выборах в Европарламент. Разумеется, в действительности, европейские фермеры, как и миллионы других европейцев, которые сейчас раздумывают над голосованием за националистические и популистские партии, не имеют ничего общего с нацистскими идеологами.

На протяжении десятилетий сельскохозяйственная политика ЕС заключалась в эффективном, дешёвом и безопасном производстве продуктов питания, чтобы накормить народы Европы и гарантировать, что континент никогда больше не столкнётся с голодом. Теперь же такая сельскохозяйственная политика была захвачена «зелёной» идеологией, которая требует, чтобы фермеры обрабатывали меньше земли и задействовали менее интенсивные методы для снижения выбросов. Однако в целом это означает сокращение сельского хозяйства и производство меньшего количества продуктов питания.

Фермеры несут на себе основную тяжесть идеологически мотивированных правил, введённых Евросоюзом, что привело к падению доходов и закрытию семейных ферм. Остальная часть Европы сталкивается с ростом цен, вызванным нехваткой еды, при этом дефицит покрывается за счёт импорта продовольствия из стран с гораздо более высокими выбросами, чем высокотехнологичный сельскохозяйственный сектор ЕС.

По правде говоря, презрительное отношение правящих элит ЕС к европейским фермерам только подтверждает реальный разрыв между элитарным меньшинством, которое смотрит на континент сверху вниз изнутри брюссельского «пузыря», и реальным миром, где живёт и работает по меньшей мере 90% населения современной Европы, пишет The European Conservative.