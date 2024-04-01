Foreign Affairs: глобальный Юг сыт по горло лицемерием и двойными стандартами Запада

До недавнего времени Запад не считался с мнением других стран. Однако сегодня всё изменилось. Уже невозможно не признать существование глобального Юга с его собственными, отличными от Запада, взглядами, пишет Foreign Affairs. Причём раскол только увеличился на фоне событий последнего времени. Глобальный Юг посмел не принять сторону Запада и не осудил Россию, а также открыто заявил о лицемерии западных политиков в отношении Газы и Израиля.

Ещё совсем недавно западные политики даже не думали, что мнение остального мира может отличаться от их собственного, признаёт Foreign Affairs. Единственным исключением могли стать страны, которые Запад благосклонно называл «хорошими партнёрами». Как правило, к ним относили те правительства, которые соглашались продвигать западные интересы. За это Вашингтон и Европа их поддерживали и закрывали глаза на какие-то не совсем демократические моменты.

После окончания холодной войны большинство западных политиков, похоже, не видели для развивающихся стран других вариантов, кроме как принять западную модель демократии и глобализации. Вряд ли кто-то думал, что такой путь может быть признан несправедливым. И если появлялся лидер, не разделяющий западные ценности, вроде венесуэльского Уго Чавеса, его в лучшем случае называли эксцентричным и отсталым.

Сегодня всё изменилось, пишет издание. Уже невозможно не признать существование глобального Юга с его собственными, отличными от Запада, взглядами. Они настолько осмелели, что посмели разочаровать Вашингтон, когда отказались осудить Россию за её действия на Украине.

На этом фоне стало особенно важно понять, что же такое «глобальный Юг»? Однозначного определения пока не существует, но обычно оно используется для обозначения большинства стран Африки, Латинской Америки и Азии. Сюда входят как влиятельные члены G20, такие как Индонезия и Бразилия, так и менее развитая Сьерра-Леоне. Их объединяют схожий исторический опыт и цели на будущее, главная из которых — изменение баланса сил в геополитике.

Однако по мнению обозревателя Foreign Affairs, западные политики рискуют допустить серьёзную ошибку, если будут воспринимать глобальный Юг как единое целое и сплочённую коалицию. Нельзя поддаваться искушению и налаживать отношения исключительно с ведущими странами, такими как Индия и Бразилия, полагая, что остальные подтянутся сами. По этому пути идёт и Байден, учитывая, сколько сил и денег он и его союзники вложили в обеспечение успеха саммита G20 в Индии.

При этом из вида упускают важные аспекты, вроде индивидуальных интересов, задолженностей и внутренней напряжённости, которые можно использовать как уникальные факторы давления для налаживания связей.

Термин «глобальный Юг» может ввести в заблуждение своей простотой, как и слишком общий термин «Запад». Однако, отмечает издание, США и их партнёры не смогут добиться желаемого влияния, если не изменят своё отношение к странам Азии, Африки и Латинской Америки как к геополитическому блоку.

Безусловно, нельзя не признать, что страны глобального Юга координируют свои действия. И на это есть свои причины. Большинство из них объединяет история борьбы против колониализма или вмешательства США. Кто-то участвовал в коалициях времён холодной войны — Движении неприсоединения и «Группе 77».

Причём они продолжают существовать как официальные блоки в ООН и сегодня, поскольку многие государства предпочитают вести переговоры с США и их союзниками не в одиночку. Это усиливает близость между странами, разочарованными международным порядком.

Раскол между Западом и этими странами только увеличился на фоне событий последнего времени, уверено Foreign Affairs. Так, многие страны глобального Юга отказались принять сторону Запада в осуждении России после начала СВО. Более того, звучали открытые обвинения западных политиков в двойных стандартах. В частности, в том, что они занимают принципиальную позицию, только когда речь идёт о каких-то европейских нациях.

В итоге без поддержки стран глобального Юга Генассамблея ООН не смогла продемонстрировать всеобщую солидарность с Украиной. Однако это не стало уроком для Запада, они проигнорировали обвинения в лицемерии и допустили ошибку в израильском конфликте. Страны Азии, Африки и Латинской Америки считают, что Вашингтон со своими союзниками дали добро Израилю на уничтожение Газы. А соответственно, ощущение двойных стандартов и несправедливости только усилилось.

Тем не менее сходство взглядов не всегда означает, что эти страны действуют как единое целое. И этим пользуются такие страны, как Россия. Например, в ходе дебатов в Генеральной Ассамблее ООН по поводу политики в области развития, небольшая группа членов G-77 во главе с Кубой и Пакистаном настаивала на агрессивном подходе к переговорам о реформах международной финансовой системы.

Они осуждали Запад за неспособность жить в соответствии с предыдущими обещаниями. Этим форумом воспользовалась Россия для критики глобальных экономических последствий санкций США. Москва также старается заручиться поддержкой незападных стран и использует для этого антиколониальную риторику как пример своего противостояния с Европой и США.

Более крупные страны глобального Юга ставят свои национальные интересы выше групповой солидарности, когда им это выгодно. Например, Бразилия и Индия уже давно претендуют на постоянные места в Совете Безопасности ООН, однако им стремятся помешать региональные соперники в лице Аргентины и Пакистана.

У ряда стран есть желание представить себя лидерами этой группы, подчёркивает издание. За последний год за эту возможность боролись Китай, Бразилия и Индия. Эти страны также входят в блок БРИКС, и Китай использовал эту платформу, добившись приглашения Египта, Эфиопии, Саудовской Аравии, Ирана и ОАЭ.

Индия решила действовать через G20, где она председательствовала в прошлом году. Тогда Моди пообещал представлять «наших попутчиков глобального Юга» и помог Африканскому союзу получить постоянное место. Тем же путём планирует пойти Бразилия, которая заняла место председателя в 2024 году. Президент Лула да Силва уже заявил о необходимости продвижения «многополярного, справедливого и инклюзивного порядка», при котором страны глобального Юга будут иметь больше влияния.

Несмотря на соперничество за лидерство в развивающихся странах, эти державы всё же отдают предпочтение другим отношениям, о чём свидетельствует их внешняя политика. Китай ещё в 2022 году объявил о «безграничном партнёрстве» с Россией и продолжает укреплять свои связи с Москвой. Индия также увеличила объём торговли с Россией и даже осторожно укрепляет отношения с Израилем.

А вот Бразилия заняла особо жёсткую позицию, выступив против Израиля и сравнив его военные действия в Газе с холокостом. За это президента Лулу объявили персоной нон грата в Израиле. Бразилия также ловко лавирует между Китаем, Россией и США, добиваясь расположения каждой державы.

Всё это помогает усилить политический вес на международной арене и показывает, что трезвая политика берёт верх. Другие претенденты на лидерство в глобальном Юге пока не совсем готовы к этой роли, подчёркивает Foreign Affairs. Например, Южная Африка серьёзно настроилась на роль миротворца в украинском конфликте.

Летом 2023 года президент Рамафоса возглавил делегацию африканских лидеров, посетивших Москву и Киев, но не добился прогресса в прекращении огня. Тем не менее Южной Африке удалось оказать большое влияние на международные дебаты о войне в Газе, когда она возбудила дело против Израиля в соответствии с Конвенцией о геноциде в Международном суде.

В конечном счёте нет смысла пытаться вычислить, кто может возглавить глобальный Юг. Игры в лидерство отвлекают внимание от реальных проблем. А у более бедных стран уже появляются опасения, что они будут вынуждены играть роль «Юга глобального Юга» в то время, как они нуждаются во внешней поддержке и сталкиваются со снисходительностью со стороны не только бывших колониальных правителей, но и более благополучных незападных государств.

Правительства многих крупных стран пытаются играть более заметную роль на мировой арене на фоне растущей нестабильностью у себя дома. Конечно, то же самое можно сказать и о ряде стран Запада, и это лишь подчёркивает, что нет знака равенства между лидерством и решением проблем.

В любом случае, уверено издание, следует использовать выражение «глобальный Юг» с особой осторожностью. Специфическая динамика внутри этих стран будет определять их политическое будущее в большей степени, чем их членство в группе. Поэтому Западу стоит рассматривать эти страны такими, какие они есть, а не поддаваться заблуждению, что они действуют в геополитике как единое целое.