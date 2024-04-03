Американский подполковник: США позволяют Израилю нарушать правила войны

Система контроля оружия, которое Америка поставляет в другие страны, не работает, наглядным подтверждением чему служит палестино-израильский конфликт, считает автор YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, Вашингтон должен всячески добиваться, чтобы Тель-Авив соблюдал законы войны, но не делает этого.

И из вашего опыта, как американские военные гарантируют, что оружие, поставляемое в страну — например, в этом случае Израилю, — используется в соответствии с правилами войны. Какие меры предпринимаются для предотвращения ущерба гражданскому населению и разрушения жилых домов?

ДЭНИЕЛ ДЭВИС, подполковник армии США в отставке: Что ж, теоретически или, по крайней мере, на практике это должно работать следующим образом: на месте должны находиться наши люди. Когда мы предоставляем оружие, мы также отслеживаем, где оно используется, против каких целей, оценку боевого ущерба, сопутствующие разведданные и затем в конечном итоге свидетельства о событиях на местах.

Именно так должна работать система. Именно так необходимо, чтобы мы, Соединённые Штаты, действовали в рамках международного права, законов наземной войны, которым мы обучаем наших собственных военнослужащих и которые требуем соблюдать.

К сожалению, судя по всему, на практике это вообще не имеет никакого эффекта. Потому что Израиль, очевидно, — и случай с больницей «Аш-Шифа» является самым последним тому подтверждением, — не проявляет осторожности.

Иронии добавляет то, что на прошлой неделе Госдепартамент США заверил всех и ручался, что Израиль не нарушает этого (правил ведения войны. — ИноТВ). И я полагаю, вы спрашиваете о том, чего в действительности я не вижу, потому что я не могу понять, как реальность на местах соотносится с заявлениями Госдепа.

Дата публикации 01 апреля 2024 года.