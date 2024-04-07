WION: палестинцы в секторе Газа вынуждены выживать на 245 калорий в сутки

Жители северных районов сектора Газа обречены на голодную смерть из-за отсутствия продовольствия — палестинцы вынуждены потреблять всего 245 калорий в сутки, передаёт WION со ссылкой на Oxfam. На этом фоне в офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщили, что кабинет безопасности Израиля утвердил срочные меры по увеличению потока гуманитарной помощи в сектор Газа.

Конфликт в секторе Газа продолжает наносить катастрофический урон мирному населению. Люди, выжившие после непрекращающихся авиаударов, фактически живут в переполненных убежищах, в палатках на улицах, испытывая острейшую нехватку еды и чистой воды. Разворачивается крайне отчаянная гуманитарная катастрофа. Если люди не гибнут от бомбардировок, всегда сохраняется угроза болезней и голода.

Базирующаяся в Великобритании благотворительная организация Oxfam сообщает, что населению северной части сектора Газа приходится выживать в среднем на 245 калорий в день — это меньше, чем банка фасоли. Обычно взрослым требуется потреблять от 1600 до 3000 калорий в день. Исполнительный директор Oxfam Амитабх Бехар заявил, цитирую: «Израиль вполне осознанно решает заморить голодом мирное население. Представьте, каково это — не только изо дня в день пытаться (самим. — ИноТВ) выжить на 245 калорий, но и наблюдать за тем, как это же делают ваши дети или пожилые родственники».

По данным БАПОР, с 21 февраля по 27 марта в сектор Газа пропустили 3781 грузовик с продовольствием, что в среднем составляет порядка 105 грузовиков с продовольствием в день, исходя из суточной потребности в энергии в 2100 килокалорий на человека. По подсчётам Oxfam, для всего населения в два миллиона двести тысяч человек требуется не менее 221 грузовика продовольствия в день. Сейчас голод и его последствия усугубляются практически полным разрушением гражданской инфраструктуры, включая больницы, службы водоснабжения и санитарно-бытового обеспечения. Помимо ограниченного доступа к продовольствию, найти или приобрести какие-либо компоненты питательного и разнообразного рациона на всей территории сектора Газа не представляется возможным.

В офисе премьер-министра Нетаньяху сообщили, что кабинет безопасности (Израиля. — ИноТВ) утвердил срочные меры по увеличению потока гуманитарной помощи в сектор Газа, в том числе возобновление работы контрольно-пропускного пункта «Эрез» между Израилем и северной частью сектора Газа — впервые с 7 октября. По заявлению офиса Нетаньяху, (израильские власти. — ИноТВ) позволят задействовать порт Ашдод для приёма гуманитарных грузов, предназначенных для сектора Газа, а также увеличить объёмы поставок гуманитарной помощи из Иордании через КПП «Керем-Шалом». До начала нынешнего витка палестино-израильского конфликта между Израилем и сектором Газа существовало всего два пропускных пункта — «Эрез» и «Керем-Шалом». Во время конфликта оба пропускных пункта были закрыты Израилем.

У голода есть три стадии : острая нехватка продовольствия, провоцируемое ею повсеместное недоедание и в конечном счёте массовая гибель людей от голода и болезней. В докладе Интегрированной классификации фаз продовольственной безопасности говорится, что сектор Газа уже переступил первые два критерия и что нехватка продовольствия и недоедание охватили практически весь сектор Газа. Также говорится, что без немедленного увеличения объёмов гуманитарной помощи палестинскому народу неминуемо последует массовая гибель людей.

Дата выхода в эфир 05 апреля 2024 года.