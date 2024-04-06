Экс-директор ЦРУ: право Израиля на самооборону не означает, что можно воевать, как заблагорассудится
Что вы можете ответить, когда критикуете то, как Израиль ведёт эту войну, и слышите от сторонников Израиля — как это слышу я, — что ХАМАС стремится к уничтожению Израиля, это написано в их уставе; что ХАМАС начал это 7 октября, напав на мирных жителей и похитив их; что ХАМАС мог бы сегодня закончить эту войну, если бы освободил заложников и сдался, как это обычно происходит при проигрыше; и что ХАМАС не заботится о жизнях палестинского народа. Я не оспариваю ни одно из этих утверждений. Но что вы ответите людям, которые говорят так, будто это означает, что Израиль может вести войну, как ему заблагорассудится?
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