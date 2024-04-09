MSNBC: сектор Газа оказался на грани массового голода

Эксперты по гуманитарным вопросам из Агентства США по международному развитию бьют тревогу: в некоторых частях сектора Газа, вероятно, уже наступил массовый голод, сообщает MSNBC. В ближайшие недели произойдёт ускорение роста смертности от причин, связанных с голоданием. Телеканал уточняет массовый голод — это социальное бедствие, это больше, чем голод как желание есть, и он может длиться всю жизнь.

Когда человек долгое время не получает пищи, достаточных калорий для удовлетворения своих энергетических потребностей, запускается механизм голодания. Для получения энергии организм начинает расщеплять свои жировые запасы, а оставаясь без пищи в течение нескольких дней, — фактически поедать сам себя, потреблять необходимые для жизни вещества: углеводы, жиры, белки из тканей. Пока он всеми силами старается обеспечить базовые энергетические потребности, игнорируются нужды жизненно важных органов: сердце, лёгкие, яичники не получают необходимых питательных веществ.



Работа сердца уменьшается, в условиях голодания оно может уменьшиться в размерах более чем вдвое. Возникает почечная недостаточность. Ослабевает иммунная система, возрастает риск смерти от заболеваний. Мозгу не поступает должного количества энергии, необходимой для работы, что ведёт к перепадам настроения и трудностям с концентрацией внимания. В итоге организму становится неоткуда брать питательные вещества, кроме мышц и костей. Человек становится тощим и слабым. Сильный голод сопровождается болью, причиняющей острые физические и психические страдания. Но это длится недолго: тело уже истощено, и сердце скоро откажет. Так выглядит голодная смерть. Смерть медленная и жестокая.

Сейчас всё население сектора Газа, 2,2 миллиона человек, не имеет доступа к достаточному количеству калорий. Половина населения, 1,1 миллиона человек, — на грани острого голодного истощения. Согласно прогнозам, в любой момент с сегодняшнего дня и по май этого года север сектора может оказаться охвачен массовым голодом. Всё это следует из доклада, подготовленного при поддержке ООН инициативой «Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности» и опубликованного в середине марта. Менее чем через три недели ситуация резко ухудшилась.

В распоряжение The Huffington Post попала депеша, в которой эксперты по гуманитарным вопросам из Агентства США по международному развитию предупреждают: в некоторых частях сектора Газа массовый голод , вероятно, уже наступил. Сообщается также, что наблюдаемые на фоне израильской наступательной операции масштабы голодания и недоедания в секторе Газе «беспрецедентны в современной истории», а рост смертности от причин, связанных с голоданием, «в ближайшие недели ускорится».

Массовый голод — не та формулировка, которой разбрасываются легкомысленно. И, кстати, в истории его случаи невероятно редки. Массовой голод как социальное бедствие — это больше, чем голод как желание есть. Он может длиться всю жизнь. Десятилетиями сказывается на развитии страны. Усугубляет нестабильность и насилие. Затягивает голодающую страну в заколдованный круг нищеты, когда она вынуждена зависеть от зарубежной помощи. У детей, пострадавших от недоедания или голодного истощения — тех, кому удаётся выжить, — не могут должным образом развиваться мозг и тело. Целое поколение с задержкой развития.

Когда объявляют о массовом голоде, это значит, что люди уже от него умирают. Значит, уже голодают дети. Когда его объявляют, уже слишком поздно. Когда мир видит кадры иссушённых голодом детей, от которых остались кожа да кости, уже слишком поздно. Когда прибывает отчаянно необходимая помощь, уже слишком поздно.

Но, послушайте, голод хотя бы не может длиться вечно! Ведь в итоге он выкосит страдающее население. Если не принимать меры, голодать будет просто некому.



Дата выхода в эфир 08 апреля 2024 года.