Fox News: Иран презирает все запреты Байдена, видя его «полную и абсолютную слабость»

В том, с какой смелостью Иран осуществил атаку на Израиль, нет ничего удивительного: Тегеран делал это не столько из ненависти к Израилю, сколько из презрения к США, заявил экс-советник посла США в Израиле Арье Лайтстоун в интервью Fox News. По его словам, Тегеран «видит полную и абсолютную слабость» США — именно по этой же причине скорого ответного удара ждать не стоит.

АРЬЕ ЛАЙТСТОУН, экс-советник посла США в Израиле: Иран смотрит на администрацию Байдена и видит полную и абсолютную слабость. Поэтому они считают, что когда Байден говорит «не надо»… Вы только посмотрите, с каким презрением к президенту Байдену Иран продолжал свою атаку. Было ли это просто на показ или хорошо обдуманно, но более 300 ракет и БПЛА были запущены из Ирана в Израиль посреди ночи, кстати, в субботу вечером, в период подготовки к празднику Еврейской Пасхи.

Это действие должно было проверить, относится ли «не надо» Байдена к Ирану или к Израилю. И они поставили на то, что когда Байден говорит «не надо», он говорит это Израилю — точно так же и все его «не надо» за последние шесть недель были обращены к Израилю, а не к ХАМАС.

Интересно. А как вы думаете, что произойдёт дальше? Каков, по вашему мнению, план израильского правительства? Последует ли ответ? Станет ли эта атака возможностью продвинуться вперёд и закончить дела в Газе? Как вы думаете, что будет дальше?

АРЬЕ ЛАЙТСТОУН: Урок от 7 октября заключается в том, что когда кто-то говорит, что собирается убить вас, не позволяйте ему этого сделать. До 7 октября по Израилю буквально десять с лишним лет прилетали ракеты, днём и ночью, от ХАМАС и Газы. Ему говорили: «Ограничьте удары — у вас ведь есть потрясающая противовоздушная оборона». У Израиля по-прежнему есть потрясающая противовоздушная оборона, и вместе с США и другими союзниками он смог предотвратить ракетный шквал Ирана. Но это не означает, что теперь разрешено стрелять по суверенной стране.

Израиль выберет время и место для ответного удара, и я ожидаю, что удар этот будет весьма мощным. Поскольку администрация Байдена проявляет слабость в этом вопросе, я не ожидаю, что он будет незамедлительным. Но ожидаю, что он точно будет значительным.

Дата выхода в эфир 14 апреля 2024 года.