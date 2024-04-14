Дональд Трамп: если бы не слабость Байдена, Иран бы никогда не атаковал Израиль

Иран осмелился атаковать Израиль лишь потому, что видит слабость США при администрации Джо Байдена, заявил экс-президент США Дональд Трамп. Как сообщает Fox News, политик подчеркнул, что если бы у власти находился он, то ничего бы такого не произошло. Трампа поддержали и другие республиканцы, которые считают, что именно «подрывная деятельность» Байдена привела к «этим ужасным событиям».

Атака Ирана на Израиль спровоцирована тем, что США под руководством Байдена показывают миру свою слабость — при этом, если бы у власти стояла администрация Трампа, Тегеран бы никогда не осмелился на подобный шаг. Такое мнение в субботу озвучил сам Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.

«Прямо сейчас они (израильтяне. — ИноТВ) подвергаются нападению. Это потому, что мы показываем большую слабость», — приводит слова Трампа Fox News. «Слабость, которую мы демонстрируем, невероятна, и ничего бы этого не случилось, если бы у власти были мы».

К мнению бывшего президента присоединились и другие влиятельные республиканцы. Так, спикер палаты представителей Майк Джонсон также возложил вину за произошедшее на слабую политику Белого дома, написав на своей странице в социальной сети X: «Подрывная деятельность администрации Байдена в отношении Израиля и потакание Ирану способствовали этим ужасным событиям».

Член палаты представителей Нэнси Мейс заявила, что президент Байден должен проявлять более твёрдую политику в отношении Израиля. «Удары иранских беспилотников показывают нам, что подход президента Байдена к Ирану и Ближнему Востоку даёт обратный эффект», — утверждает она. Политик призвала президента «быть твёрдым и немедленно прекратить потворствовать Ирану».

Ранее на этой неделе Байдену был задан вопрос о том, насколько неизбежно потенциальное нападение на Израиль со стороны Ирана и что он может сказать по этому поводу. Когда журналисты спросили, каково его послание Тегерану, Байден сказал: «Не надо». В ответ на просьбы о более подробном ответе президент просто ушёл, напоминает Fox News.