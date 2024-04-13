New York Times: США должны свернуть поддержку «циничной игры» Нетаньяху в секторе Газа

Американским властям необходимо сократить военную поддержку Израиля, считает The New York Times. По словам издания, администрации Байдена не следует подыгрывать правительству Биньямину Нетаньяху, которое использует войну в палестинском анклаве в личных целях.

Всё большее число американцев отказывается мириться со страданием гражданского населения Газы. Но ультранационалистическое израильское правительство игнорируют призывы США к сдержанности и оказанию гуманитарной помощи, пишет The New York Times.

По словам издания, Вашингтону не следует прекращать поддержку еврейского государства. Но в то же время администрация Байдена не должна спускать с рук Биньямину Нетаньяху его «циничную двойную игру».

Израильский лидер, которому грозит суд по обвинению в коррупции, пытается удержать у власти с помощью конфликта в палестинском анклаве. При этом его правительство не только само не выполняет обязательства по обеспечению продовольствием и медикаментами жителей сектора

Газа, но и мешает остальным гуманитарным миссиям.

Подобное поведение не может продолжаться. Байдену следует приостановить поставки оружия Израилю. Это будет непростое, но необходимое решение, чтобы добиться прекращения войны, которая уже унесла жизни десятки тысяч палестинцев, включая детей, считает The New York Times.