New York Times: США должны свернуть поддержку «циничной игры» Нетаньяху в секторе Газа

20:20
Балицкий: число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак выросло до 11
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что число погибших в результате атаки ВСУ на Токмак выросло до 11.
20:15
УНИКС одержал победу над ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
УНИКС в Казани победил московский ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ.
20:05
Байден прервал выходной из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден прервал выходной и отправился в Белый дом из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.
20:01
Профессор Ягудина посоветовала не хранить лекарства в ванной комнате
Доктор фармацевтических наук, профессор, завкафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Роза Ягудина рассказала, как лучше всего хранить лекарства.
20:00
Мусаев — о поражении от «Зенита»: соперник очень высокого уровня, не прощает
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение от «Зенита» в матче 24-го тура РПЛ.
19:55
Ветеринар Сиротина призвала не гладить кошек против шерсти
Ветеринар, фелинолог Ангелина Сиротина посоветовала не гладить кошек против шерсти.
19:52
«Роскосмос» показал подтопленный Орск на спутниковых снимках
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковые снимки, позволяющие оценить паводковую обстановку в Орске Оренбургской области.
19:51
Специалист Мехтиев посоветовал вести учёт доходов и расходов
Основатель сервиса «Кредчек» и член наблюдательного совета Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев рекомендовал вести учёт доходов и расходов.
19:46
Семак рассказал, что мотивировало «Зенит» во время игры с «Краснодаром» в РПЛ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что мотивировало команду в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».
19:44
Специалист Становкин рассказал, как планировать путешествие на автомобиле весной
Директор по коммуникациям МТС Travel Сергей Становкин дал рекомендации по планированию путешествий на автомобиле.
19:40
Школьники в Орске вернутся к очному обучению с 15 апреля
Школьники в пострадавшем от паводков Орске Оренбургской области начнут учиться в очной форме с 15 апреля.
19:37
В филиале Музея Победы отреставрировали речной артиллерийский бронекатер «Шмель»
В музее «Главные оружейные реликвии армии» (филиал Музея Победы на Поклонной горе) завершили реставрацию речного артиллерийского бронекатера «Шмель».
19:32
На выставке «Россия» открыли сезон форумов платформы «Росмолодёжь.События»
На выставке-форуме «Россия» в Москве открыли сезон форумов платформы «Росмолодёжь.События». Мероприятие прошло оффлайн и онлайн в 27 регионах.
19:31
Прервалась 17-матчевая беспроигрышная серия «Краснодара» в домашних матчах в РПЛ
«Краснодар» прервал 17-матчевую беспроигрышную серию в домашних матчах в Российской премьер-лиге (РПЛ).
19:29
ТАСС: среди погибших в ДТП с микроавтобусом в Дагестане — двое детей
Двое детей оказались в числе погибших в результате ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем в дагестанском селе Касумкент.
19:24
Инженер Миронов дал советы по выбору участка под дачу
Основатель инженерно-строительной компании «ТутУдобно» Евгений Миронов заявил, что лучшим временем для подбора участка под строительство является момент таяния снега.
19:19
Врач Муртазина посоветовала заниматься физической активностью не менее трёх раз в неделю
Аделина Муртазина, врач — эндокринолог-диетолог, нутрициолог, специалист в области превентивной антивозрастной медицины, эксперт компании Solgar, рекомендовала заниматься физической активностью не менее трёх раз в неделю.
19:17
Дивеев не сыграет с «Локомотивом» в РПЛ из-за вирусной инфекции
Врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов сообщил, что защитник Игорь Дивеев пропустит матч 24‑го тура РПЛ с «Локомотивом».
19:17
Лавров обсудил с главой МИД Ирана удар Израиля по иранскому консульству
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили удар Израиля по иранскому консульству.
19:13
Диетолог Кузнецова рассказала о полезных свойствах сухофруктов
Врач-диетолог сети клиник «Поликлиника.ру» Татьяна Кузнецова рассказала, какими полезными свойствами обладают сухофрукты.
19:08
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Дагестане
Три человека получили смертельные травмы в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Сулейман-Стальском районе Дагестана.
19:05
Эвакуацию проводят в трёх курганских сёлах в Притобольном мунокруге
Жителей сёл Межборное, Утятское и Нагорское Курганской области превентивно эвакуируют из-за ситуации с паводком. Вода заходит на улицы населённых пунктов.
19:03
Гастроэнтеролог Левитская рассказала о причинах развития гастрита
Гастроэнтеролог клиники DocMed Анастасия Левитская рассказала о возможных причинах развития гастрита.
19:01
«Зенит» победил «Краснодар» и укрепил своё лидерство в РПЛ
«Зенит» победил «Краснодар» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:55
«Манчестер Сити» победил «Лутон» и возглавил турнирную таблицу АПЛ
«Манчестер Сити» победил «Лутон Таун» в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
18:52
Гросси приветствовал решение о переводе всех блоков ЗАЭС в «холодный останов»
Решение перевести все энергоблоки Запорожской АЭС (ЗАЭС) в режим «холодного останова» — положительное. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
18:46
Сдавшиеся украинские солдаты: в плену условия лучше, чем в ВСУ
Минобороны России опубликовало видео с допросом сдавшихся украинских военных. Солдаты заявляют, что в плену условия лучше, чем в ВСУ.
18:36
Поткин: Непомнящему во многих партиях Турнира претендентов сопутствует удача
Тренер российского шахматиста Яна Непомнящего Владимир Поткин считает, что его подопечному во многих партия Турнира претендентов сопутствует удача.
18:35
Власти: в Оренбурге в настоящий момент максимальный пик паводка
Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области заявила, что в настоящий момент в Оренбурге максимальный пик паводка.
18:25
Число раненых при обстреле ВСУ Горловки достигло восьми, среди них есть ребёнок
Количество жителей Горловки в Донецкой Народной Республике, пострадавших в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, увеличилось до восьми.
18:21
«Балтика» в гостях разгромила «Ахмат» в матче 24-го тура РПЛ
«Балтика» в гостях победила «Ахмат» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:19
7News: россиянин дал отпор устроившему поножовщину в ТЦ в Сиднее
Местный австралийский телеканал Channel 7 со ссылкой на очевидцев заявил, что мужчина, который пытался обезвредить нападавшего с ножом в Сиднее, оказался русским.
18:16
LME: санкции в торговле металлами из России могут вызвать хаос на рынке
Новые санкции Великобритании и США в сфере торговли металлами из России могут вызвать неопределённость на рынке. Такие опасения высказала Лондонская биржа металлов (LME).
18:14
Разин: надеюсь, следующая игра серии будет «матчем смерти» для «Автомобилиста»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился ожиданиями от седьмого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина.
18:02
На RT cостоялась премьера фильма «Контрактники. Сильные верой»
На RT cостоялась премьера документального фильма «Контрактники. Сильные верой».
18:01
Власти ФРГ подтвердили планы поставить Украине ещё одну систему ПВО Patriot
Немецкое Министерство обороны и канцлер Германии Олаф Шольц подтвердили информацию о намерении ФРГ поставить Украине ещё одну систему ПВО Patriot.
17:59
«Спартак» ни разу не выиграл в гостях у «Сочи» в РПЛ
«Сочи» ни разу не проиграл в пяти домашних матчах против «Спартака» в РПЛ.
17:49
Министр юстиции: авария на фуникулёре в Анталье могла произойти из-за коррозии
Причиной аварии на фуникулёре в турецкой Анталье, в результате которой погиб человек, могла стать коррозия металлических конструкций.
17:49
Невролог Черёмухин рассказал о пользе занятий спортом при профилактике деменции
Невролог сети пансионатов для пожилых «Тёплые беседы» Андрей Черёмухин рассказал о мерах профилактики деменции.
17:48
Военные 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались в плен ВС России
В Минобороны России сообщили, что военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен ВС России на Авдеевском направлении.
17:44
Рублёв разгромно проиграл Надалю тренировочный сет в Барселоне
Российский теннисист Андрей Рублёв и испанец Рафаэль Надаль провели совместную тренировку перед турниром в Барселоне.
17:43
Диетолог Дюваль: сырые орехи полезнее жареных
Врач-диетолог, нутрициолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль рассказала, какие орехи считаются самыми полезными.
17:41
В Орске за сутки подключили к электроэнергии ещё 2295 домов и квартир
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что за сутки в Орске подключили к электроэнергии 2295 домов и квартир.
17:32
Московские школьники выиграли 819 дипломов на Всероссийской олимпиаде
Московские школьники завоевали 819 дипломов на Всероссийской олимпиаде. К настоящему времени завершены состязания по 15 из 24 предметов.
17:32
Число пострадавших при обстреле Луганска со стороны ВСУ увеличилось до девяти
Девять мирных жителей Луганска получили ранения в результате ракетного удара, нанесённого Вооружёнными силами Украины. Об этом сообщил в личном Telegram-канале глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
17:29
«Балтика» забила «Ахмату» больше, чем за первые 11 гостевых матчей в этом сезоне
«Балтика» в гостях громит «Ахмат» после первого тайма в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
17:26
Собянин рассказал об использовании современных технологий в развитии учреждений культуры
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об использовании современных технологий в развитии учреждений культуры. Благодаря городским онлайн-сервисам горожане могут купить билеты через единую билетную систему.
17:22
ВСУ обстреляли кассетными снарядами посёлок Суземка в Брянской области
Вооружённые силы Украины обстреляли кассетными снарядами посёлок Суземка — административный центр Суземского района Брянской области.
17:22
Мужчина пытался устроить поджог около здания кабмина Владимирской области
Мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью около здания правительства Владимирской области.
17:19
В Коммунарке создадут самый крупный пересадочный комплекс Новой Москвы
В Новой Москве продолжают развивать транспортную доступность Коммунарки. На данный момент пассажиры могут пользоваться станциями Сокольнической линии метро, а в скором времени откроется станция «Коммунарка» строящейся Троицкой линии.