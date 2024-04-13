Британский профессор: Израиль провоцирует Иран, втягивая западных союзников в конфликт

18:25
Число раненых при обстреле ВСУ Горловки достигло восьми, среди них есть ребёнок
Количество жителей Горловки в Донецкой Народной Республике, пострадавших в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, увеличилось до восьми.
18:21
«Балтика» в гостях разгромила «Ахмат» в матче 24-го тура РПЛ
«Балтика» в гостях победила «Ахмат» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
18:19
7News: россиянин дал отпор устроившему поножовщину в ТЦ в Сиднее
Местный австралийский телеканал Channel 7 со ссылкой на очевидцев заявил, что мужчина, который пытался обезвредить нападавшего с ножом в Сиднее, оказался русским.
18:16
LME: санкции в торговле металлами из России могут вызвать хаос на рынке
Новые санкции Великобритании и США в сфере торговли металлами из России могут вызвать неопределённость на рынке. Такие опасения высказала Лондонская биржа металлов (LME).
18:14
Разин: надеюсь, следующая игра серии будет «матчем смерти» для «Автомобилиста»
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин поделился ожиданиями от седьмого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина.
18:02
На RT cостоялась премьера фильма «Контрактники. Сильные верой»
На RT cостоялась премьера документального фильма «Контрактники. Сильные верой».
18:01
Власти ФРГ подтвердили планы поставить Украине ещё одну систему ПВО Patriot
Немецкое Министерство обороны и канцлер Германии Олаф Шольц подтвердили информацию о намерении ФРГ поставить Украине ещё одну систему ПВО Patriot.
17:59
«Спартак» ни разу не выиграл в гостях у «Сочи» в РПЛ
«Сочи» ни разу не проиграл в пяти домашних матчах против «Спартака» в РПЛ.
17:49
Министр юстиции: авария на фуникулёре в Анталье могла произойти из-за коррозии
Причиной аварии на фуникулёре в турецкой Анталье, в результате которой погиб человек, могла стать коррозия металлических конструкций.
17:49
Невролог Черёмухин рассказал о пользе занятий спортом при профилактике деменции
Невролог сети пансионатов для пожилых «Тёплые беседы» Андрей Черёмухин рассказал о мерах профилактики деменции.
17:48
Военные 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались в плен ВС России
В Минобороны России сообщили, что военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в составе подразделения сдались в плен ВС России на Авдеевском направлении.
17:44
Рублёв разгромно проиграл Надалю тренировочный сет в Барселоне
Российский теннисист Андрей Рублёв и испанец Рафаэль Надаль провели совместную тренировку перед турниром в Барселоне.
17:43
Диетолог Дюваль: сырые орехи полезнее жареных
Врач-диетолог, нутрициолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль рассказала, какие орехи считаются самыми полезными.
17:41
В Орске за сутки подключили к электроэнергии ещё 2295 домов и квартир
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что за сутки в Орске подключили к электроэнергии 2295 домов и квартир.
17:32
Московские школьники выиграли 819 дипломов на Всероссийской олимпиаде
Московские школьники завоевали 819 дипломов на Всероссийской олимпиаде. К настоящему времени завершены состязания по 15 из 24 предметов.
17:32
Число пострадавших при обстреле Луганска со стороны ВСУ увеличилось до девяти
Девять мирных жителей Луганска получили ранения в результате ракетного удара, нанесённого Вооружёнными силами Украины. Об этом сообщил в личном Telegram-канале глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
17:29
«Балтика» забила «Ахмату» больше, чем за первые 11 гостевых матчей в этом сезоне
«Балтика» в гостях громит «Ахмат» после первого тайма в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
17:26
Собянин рассказал об использовании современных технологий в развитии учреждений культуры
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об использовании современных технологий в развитии учреждений культуры. Благодаря городским онлайн-сервисам горожане могут купить билеты через единую билетную систему.
17:22
ВСУ обстреляли кассетными снарядами посёлок Суземка в Брянской области
Вооружённые силы Украины обстреляли кассетными снарядами посёлок Суземка — административный центр Суземского района Брянской области.
17:22
Мужчина пытался устроить поджог около здания кабмина Владимирской области
Мужчина попытался бросить баллончик с легковоспламеняющейся смесью около здания правительства Владимирской области.
17:19
В Коммунарке создадут самый крупный пересадочный комплекс Новой Москвы
В Новой Москве продолжают развивать транспортную доступность Коммунарки. На данный момент пассажиры могут пользоваться станциями Сокольнической линии метро, а в скором времени откроется станция «Коммунарка» строящейся Троицкой линии.
17:16
«Шанхай Шеньхуа» Слуцкого впервые потерял очки в китайской Суперлиге
«Шанхай Шеньхуа» под руководством Леонида Слуцкого впервые потерял очки в китайской Суперлиге.
17:11
В Москве организовали 10 новых крытых велопарковок
В Москве начали работу ещё десять крытых велопарковок, где можно оставить свой велосипед или самокат, после чего продолжить движение на городском общественном транспорте. Перехватывающие стоянки бесплатны.
17:11
Экс-спикер Рады Разумков: украинцы не простят Зеленскому закон о мобилизации
Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что украинцы не простят Владимиру Зеленскому закон о мобилизации.
17:07
ЦАХАЛ: из Ливана по Израилю выпущено три ракеты и два ударных БПЛА «Хезболлы»
Бойцы шиитского движения «Хезболла» выпустили из Ливана по израильской территории три ракеты и два ударных беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
17:04
В усадьбе Кусково отреставрируют Швейцарский домик
В усадьбе Кусково планируют отреставрировать Швейцарский домик. Проект согласован Мосгорнаследием.
17:00
Абаскаль взял на себя ответственность за поражение от «Сочи» в матче РПЛ
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Сочи» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
16:59
В Алуште грузовик раздавил легковой автомобиль с пассажирами
В СК России по Крыму заявили, что грузовой автомобиль раздавил машину с пассажирами в Алуште.
16:56
В Зеленограде создадут новый квартал в рамках программы КРТ
На месте бывшей промзоны «Малино» в Зеленограде создадут новый квартал в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
16:50
Бастрыкин проконтролирует ситуацию с избиением девочки в Пермском крае
Глава СК России Александр Бастрыкин взял на личный контроль проверку по факту избиения девочки в Пермском крае.
16:49
«Балтика» забила три мяча за 11 минут в матче РПЛ с «Ахматом»
«Балтика» обыгрывает «Ахмат» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
16:47
Число раненых при обстреле Горловки со стороны ВСУ возросло до семи
Количество мирных жителей, получивших ранения в результате обстрела жилого массива в Горловке со стороны Вооружённых сил Украины, увеличилось до семи.
16:47
В Калуге на складе пилорамы ликвидировали пожар
В МЧС России заявили, что в Калуге на складе пилорамы ликвидировали пожар.
16:44
Галлямов рассказал, что на запись песни с Трусовой у него пока нет времени
Призёр Олимпиады в соревнованиях спортивных пар Александр Галлямов высказался о возможной записи песни с серебряным призёром Олимпийских игр в женском одиночном катании Александрой Трусовой.
16:39
Воздушную тревогу объявили в Киеве и двух регионах Украины
Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в Киеве и ещё двух регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
16:32
Главком ВСУ Сырский заявил об обострении ситуации на фронте на востоке
Главком ВС Украины Александр Сырский заявил об обострении ситуации на фронте на востоке.
16:31
В очереди к Крымскому мосту собралось более 300 автомобилей
Очередь из более чем 300 автомобилей собралась на подъездах к Крымскому мосту после возобновления движения транспорта по переправе.
16:30
Морено — о победе над «Спартаком»: мы пока ничего не сделали, ситуация тяжёлая
Главный тренер «Сочи» Роберт Морено высказался о победе над «Спартаком» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
16:24
Мирная жительница получила ранение при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Вооружённые силы Украины обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. В результате этого ранение получила мирная жительница.
16:23
Воздушная тревога действует в семи регионах Украины
Сирены воздушной тревоги действуют в семи украинских регионах.
16:21
Салихова: будет эпично, если «Спартак» уволит тренера в его день рождения
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поражение столичного клуба от «Сочи» в матче 24-го тура РПЛ.
16:18
DPA: Германия поставит на Украину ещё одну систему Patriot
Власти ФРГ в ближайшее время отправят Украине ещё одну систему противовоздушной обороны Patriot из собственных запасов.
16:12
СК России расследует обстрел Токмака военными ВСУ
Следователи СК России расследуют обстрел Токмака в Запорожской области военными ВСУ.
16:10
«Автомобилист» победил «Металлург» и снова сравнял счёт в серии 1/2 финала плей-офф КХЛ
Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл магнитогорский «Металлург» в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
16:04
Уровень воды в Урале у Оренбурга повысился до 1185 см
В реке Урал у Оренбурга уровень воды вырос до 1185 см.
15:56
«Спартак» проиграл «Сочи» в матче 24-го тура РПЛ
«Спартак» уступил «Сочи» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
15:55
Глава Минстроя Файзуллин оценил паводковую обстановку в Кургане
Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин совместно с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым совершил объезд Кургана.
15:53
РИА Новости: вице-премьера Белоусова могут назначить главой Счётной палаты
Первого вице-премьера Андрея Белоусова могут назначить главой Счётной палаты, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в парламенте.
15:48
Ещенко считает, что «Краснодар» проиграет в матче с «Зенитом»
Руководитель программы развития молодёжного футбола в краснодарской «Кубани» Андрей Ещенко высказался о матче 24-го тура чемпионата России с участием «Краснодара» и «Зенита».
15:47
Рогов: ВСУ могут готовить новый удар по Токмаку в Запорожской области
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил, что украинские войска готовят новый удар по городу Токмак в Запорожской области.