Guardian: через иск в немецкий суд Берлину хотят запретить поставлять оружие в Израиль

Германия — «второй по величине экспортёр оружия в Израиль после США», поэтому группа правозащитных организаций от имени пяти палестинцев, пострадавших от действий Израиля, подала иск в немецкий суд с целью запретить поставки немецкого оружия. The Guardian сообщает, что сторона обвинения считает, что Берлин нарушает свои обязательства по предотвращению геноцида.

На фоне протестов из-за масштабов смертности и разрушений в секторе Газа в Германии в суд был подан иск, цель которого — заставить правительство в Берлине «отозвать все лицензии на оружие, выданные Израилю с 7 октября». The Guardian указывает, что иск был подан четырьмя правозащитными группами от имени пяти палестинцев, которые рассказали, что «опасаются за свою жизнь в секторе Газа и страдают от своеобразного коллективного наказания со стороны Израиля». Один из палестинцев потерял пятерых детей после удара Израиля по лагерю беженцев.

Ответчиком в судебном процессе является министерство экономики и климата, возглавляемое лидером зелёных Робертом Хабеком, так как именно его министерство «отвечает за экспортные лицензии в соответствии с законом о контроле над военным оружием». Сторона обвинения считает, что «правительство Германии нарушает договор о торговле оружием, Женевские конвенции и свои обязательства по конвенции о геноциде».

«Основным предусловием внешней политики Германии, основанной на правилах и ориентированной на права человека, является уважение закона при принятии решений. Германия не сможет оставаться верной своим ценностям, если она экспортирует оружие для войны, где очевидны серьёзные нарушения международного гуманитарного права», — комментирует иск Вольфганг Калек, генеральный секретарь ECCHR* — одной из организаций, подавших иск.

Британская The Guardian отмечает, что Германия — «второй по величине экспортёр оружия в Израиль после США». Анналена Бербок хотя и признаёт, что Газа превращена в «ад», заявляет о сохранении «безопасности Израиля» во внешнеполитических приоритетах немецкой политики. Правда, из-за всё более критического отношения к Изриалю даже Берлин вынужден сокращать поставки оружия. Если в октябре 2023 года Германия поставила оружия в Израиль на €203 млн, то в марте 2024 года всего на €1 млн.



* European Center for Constitutional and Human Rights — Европейский центр конституционных прав и прав человека (прим. ИноТВ).