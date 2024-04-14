Deutschlandfunk: Иран начал массированную атаку БПЛА по Израилю
Иран запустил БПЛА со взрывчаткой по целям в Израиле. Deutschlandfunk сообщает, что запуск подтвердили военные Израиля и США. Дронам потребует несколько часов, прежде чем они достигнут целей. Операция является ответом за удар Израиля по посольству Ирана в Дамаске.
«Система ПВО, а также истребители и корабли ВМФ находятся в состоянии повышенной боеготовности», — заявляет израильская армия. «Армия следит за ситуацией, и все системы обороны готовы, кроме того, в различных частях страны подавлен приём GPS». Воздушное пространство над Израилем и Иорданией закрыто для гражданских самолётов.
Немецкий новостной портал сообщает, что «правительство США заявило, что поддержит израильский народ и поддержит его защиту от иранской угрозы». Президент Байден срочно вернулся в Вашингтон и получает информацию в режиме реального времени, а министр обороны Ллойд Остин провёл телефонный разговор со своим израильским коллегой.
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