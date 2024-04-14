Deutschlandfunk: Иран начал массированную атаку БПЛА по Израилю

С территории Ирана по целям в Израиле запущены БПЛА. Информацию уже подтвердили военные Израиля и США, дроны должны достигнуть своих целей в течение нескольких часов, а израильская армия приведена в повышенную боеготовность. Deutschlandfunk сообщает, что США уже пообещали поддержку Израиля и следят за ситуацией.

Иран запустил БПЛА со взрывчаткой по целям в Израиле. Deutschlandfunk сообщает, что запуск подтвердили военные Израиля и США. Дронам потребует несколько часов, прежде чем они достигнут целей. Операция является ответом за удар Израиля по посольству Ирана в Дамаске.

«Система ПВО, а также истребители и корабли ВМФ находятся в состоянии повышенной боеготовности», — заявляет израильская армия. «Армия следит за ситуацией, и все системы обороны готовы, кроме того, в различных частях страны подавлен приём GPS». Воздушное пространство над Израилем и Иорданией закрыто для гражданских самолётов.

Немецкий новостной портал сообщает, что «правительство США заявило, что поддержит израильский народ и поддержит его защиту от иранской угрозы». Президент Байден срочно вернулся в Вашингтон и получает информацию в режиме реального времени, а министр обороны Ллойд Остин провёл телефонный разговор со своим израильским коллегой.