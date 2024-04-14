Болтон: Израиль должен дать Ирану несоразмерный ответ

Прямой удар Ирана по израильской территории стал серьёзнейшим сбоем израильской и американской системы сдерживания, и для того, чтобы её восстановить, Израилю придётся ответить Тегерану гораздо более мощным ударом, заявил в эфире CNN бывший постпред США при ООН и экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. По мысли Болтона, у Израиля теперь появилась удобная возможность наконец уничтожить иранскую ядерную программу, и ему следует ей воспользоваться.

ДЖОН БОЛТОН, бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности, экс-постпред США при ООН: То, что сегодня произошло — это серьёзнейший сбой израильской и американской системы сдерживания, серьёзнейший сбой, сбой на 200 баллистических и крылатых ракет, а также дронов.

Я убеждён, что хотя, по всей видимости, разрушений очень мало... Ну, мы хотя бы будем на это надеяться, пока не получим окончательную оценку; если число жертв будет маленьким или вообще нулевым, ну и слава Богу, ну а заодно помянем добрым словом Джорджа Буша — младшего за то, что вышел из договора об ограничении систем ПРО, убрав ограничения, сдерживавшие потенциал американской противоракетной обороны. Но когда мы поймём, каким стал урон, на мой взгляд, Израиль и США должны будут решительным образом восстановить режим сдерживания. А это, как мне кажется, по определению будет означать, что ответ Израиля — а Израилю нужно будет ответить, — не должен быть соразмерным, он должен оказаться значительно более мощным.

Ведь когда сдерживание даёт сбой, для того, чтобы его восстановить, нужно дать противнику понять, что какие бы цели он не рассчитывал достичь при помощи дальнейших атак в будущем, ответный урон окажется значительно более сильным. Поэтому я надеюсь, что президент Байден не станет...

Простите, что перебиваю, но разъясните нам свой взгляд на то, каким должен стать адекватный ответ Израиля на то, как сейчас поступил Иран.

ДЖОН БОЛТОН: Самое важный момент в том, что сегодня сделал Иран — это то, что он ударил по Израилю со своей территории баллистическими и крылатыми ракетами. На данный момент мы можем почти с полной уверенностью сказать, что ни одна из этих ракет не была оснащена ядерной боевой частью, но не исключено, что на одной из ракет в следующем залпе ядерная боеголовка уже будет.





Поэтому я считаю, что среди многих целей, удар по которым следует рассмотреть Израилю, должны быть объекты иранской программы разработки ядерного оружия — израильтянам представилась возможность её уничтожить.

И я надеюсь, что президент Байден сейчас не пытается убедить премьер-министра Нетаньяху не предпринимать такой шаг. Если же он всё-таки это сделает, а иранские аятоллы когда-то в будущем сумеют добиться того, что бывший премьер-министр Израиля Ариэль Шарон называл «ядерным холокостом», история будет знать, кто виноват.

Дата выхода в эфир 14 апреля 2024 года.