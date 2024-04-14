Болтон: Израиль должен дать Ирану несоразмерный ответ
ДЖОН БОЛТОН, бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности, экс-постпред США при ООН: То, что сегодня произошло — это серьёзнейший сбой израильской и американской системы сдерживания, серьёзнейший сбой, сбой на 200 баллистических и крылатых ракет, а также дронов.
Я убеждён, что хотя, по всей видимости, разрушений очень мало... Ну, мы хотя бы будем на это надеяться, пока не получим окончательную оценку; если число жертв будет маленьким или вообще нулевым, ну и слава Богу, ну а заодно помянем добрым словом Джорджа Буша — младшего за то, что вышел из договора об ограничении систем ПРО, убрав ограничения, сдерживавшие потенциал американской противоракетной обороны. Но когда мы поймём, каким стал урон, на мой взгляд, Израиль и США должны будут решительным образом восстановить режим сдерживания. А это, как мне кажется, по определению будет означать, что ответ Израиля — а Израилю нужно будет ответить, — не должен быть соразмерным, он должен оказаться значительно более мощным.
Ведь когда сдерживание даёт сбой, для того, чтобы его восстановить, нужно дать противнику понять, что какие бы цели он не рассчитывал достичь при помощи дальнейших атак в будущем, ответный урон окажется значительно более сильным. Поэтому я надеюсь, что президент Байден не станет...
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