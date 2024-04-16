Байден превратился в «бумажного тигра»: его слова ничего не значат для пртивников США — Гингрич

Не имеет значения, что говорит президент США, — всем ясно, что в итоге он ничего не сделает. Джо Байден превратился в «бумажного тигра», считает бывший спикер палаты представителей США Ньют Гингрич. В эфире Fox Business он пояснил, что с таким подходом, как сейчас, США подают опасный сигнал Ирану, Китаю и России: они могут делать, что хотят, и им за это ничего не будет.

НЬЮТ ГИНГРИЧ, бывший спикер палаты представителей США: Я считаю, что Джо Байден превратился в «бумажного тигра». Неважно, что он говорит, — вы знаете, что в конце концов он не сделает ничего. Мы потерпели провал в Афганистане. Неудачей было обещать, что Украина получит все ресурсы. Неудачей стало то, что касается помощи Израилю.

И я думаю, что предполагать, что страна может выпустить более трёх сотен ракет и беспилотников без всяческих последствий — это, на мой взгляд, очень опасно. Помните: иранцы учатся на этом, китайцы учатся на этом, русские учатся на этом. И если послание таково: Соединённые Штаты помогут в обороне, но, между прочим, вам за это ничего не будет, — то вы просто напрашиваетесь на большее число атак и большую опасность. Я думаю, это очень опасная ситуация.

Дата выхода в эфир 15 апреля 2024 года.