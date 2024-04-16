Байден превратился в «бумажного тигра»: его слова ничего не значат для пртивников США — Гингрич

02:52
Председатель Смирнов назвал идею Макрона о перемирии на время Олимпийский игр уловкой
Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал уловкой идею президента Франции Эммануэля Макрона объявить перемирие на время проведения летних Олимпийский игр.
02:41
Взрывы прогремели в Хмельницкой области
В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы.
02:31
Punchbowl: конгрессмены вынесут на рассмотрение новый пакет помощи Украине
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон намерен вынести на рассмотрение конгрессменов новый пакет помощи Украине на $60 млрд в виде отдельного документа.
02:24
NR: поражение Украины приведёт к краху американского мира
Обозреватель National Review Эндрю Статтафорд выразил предположение, что Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией уже этим летом, и это приведёт к краху «американского мира».
02:20
Подполье: ВС России ударили по расположению ВСУ в Новом Буге под Николаевом
Российские войска ударили по расположению ВСУ в городе Новый Буг Николаевской области.
02:15
В Госдепе заявили о готовности США вернуться к исполнению ДСНВ
Администрация США готова отказаться от введённых ранее контрмер по российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
02:10
Лишённый сана Кураев заявил, что Константинопольская церковь восстановила его в сане
Лишённый священного сана протодиакон Андрей Кураев* заявил, что Константинопольская церковь восстановила его в сане
01:56
Atlas News: на заводе по производству боеприпасов в США произошёл пожар
На заводе боеприпасов в Пенсильвании произошёл пожар.
01:50
Небензя: Россия призывает МАГАТЭ прямо указать на источник атак на ЗАЭС
Россия призывает МАГАТЭ прямо указать на источник нападения на Запорожскую АЭС, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
01:36
Гросси: МАГАТЭ не будет скрывать информацию о причастности к обстрелам ЗАЭС
МАГАТЭ не планирует скрывать сведения о чьей-либо причастности к обстрелам Запорожской АЭС, но сообщает о чём-либо, только когда есть свидетельства.
01:27
Сенатор Вэнс: у России будет преимущество даже при поддержке Киева США
Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс заявил в интервью телеканалу CNN, что никакие объёмы финансовой и военной помощи со стороны США не способны изменить положение ВСУ.
01:11
Антонов: критика России со стороны США из-за ДСНВ поражает цинизмом
Критика в адрес России со стороны США из-за ситуации вокруг российско-американского договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) поражает цинизмом на фоне стремления Вашингтона нанести России «стратегическое поражение».
01:01
Антонов: США не смущает, что они уничтожили архитектуру контроля над вооружениями
США не смущает, что они уничтожили архитектуру контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, превратив Украину в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ.
00:56
Глава МАГАТЭ Гросси: назвать виновных в атаках на ЗАЭС невозможно
Для того, чтобы обозначить виновных в недавних атаках на Запорожскую АЭС, необходимо иметь неопровержимые доказательства, в данном случае это невозможно, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
00:52
Рогов: Зеленский наплевал на принципы безопасности МАГАТЭ по ЗАЭС
Владимир Зеленский наплевал на принципы безопасности МАГАТЭ по Запорожской АЭС.
00:46
МАГАТЭ намерено предложить России и Украине провести оценку технического состояния ЗАЭС
МАГАТЭ планирует в этом году предложить России и Украине провести оценку технического состояния Запорожской АЭС.
00:41
Бастрыкин: нужно ужесточить ответственность за демонстрацию преступлений в интернете
Глава СК России Александр Бастрыкин заявил в интервью «Комсомольской правде» о необходимости ужесточения уголовной ответственности за публичную демонстрацию преступлений в интернете и СМИ.
00:27
МИД Ирана: при атаке Израиля Тегеран примет контрмеры через секунды
Израиль должен знать, что если он ответит на удар Ирана по израильской территории, то Тегеран примет контрмеры не через 12 дней, как в прошлый раз, а через секунды.
00:18
Гросси рассчитывает посетить Тегеран для обсуждения вопроса обогащения урана
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси рассчитывает совершить визит в Тегеран в течение нескольких недель для обсуждения вопроса наличия у Ирана больших объёмов обогащённого урана.
00:16
Гросси: наличие у Ирана обогащённого урана не говорит об обладании ядерным оружием
Факт накопления Ираном больших запасов обогащённого урана не означает наличия у Тегерана ядерного оружия, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
00:12
Глава МАГАТЭ заявил, что планирует посетить Россию и Украину в ближайшее время
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует посетить Россию и Украину в ближайшее время.
00:09
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремел взрыв
Взрыв прогремел в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне.
00:06
Пащенко: при ракетном ударе по Луганску пострадало остекление и крыши 14 домов
Остекление и крыши 14 домов повреждены в результате ракетного удара по Луганску, сообщила временно исполняющая полномочия главы города Яна Пащенко.
00:04
Подполье: ВС России атаковали район аэродрома в Миргороде Полтавской области
Вооружённые силы России ударили в направлении военного аэропорта в городе Миргороде в Полтавской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
00:01
Гросси: на ЗАЭС нет тяжёлых вооружений
Специалисты Международного агентства по атомной энергии не видели на Запорожской АЭС тяжёлых вооружений, заявил глава организации Рафаэль Гросси.
00:01
Победителям международных олимпиад предлагают вручать до 3 млн рублей
Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил внедрить систему поощрения школьников, занимающих призовые места на международных научных олимпиадах. Копия обращения на имя министра просвещения России Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.
00:00
Покер Палмера помог «Челси» разгромить «Эвертон» в матче чемпионата Англии
«Челси» победил «Эвертон» в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
23:54
МАГАТЭ 16 апреля проведёт новую ротацию персонала на ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии 16 апреля проведёт новую ротацию персонала на ЗАЭС.
23:50
Минфин США внёс в санкционные списки по Белоруссии десять физлиц и 12 юрлиц
Министерство финансов Соединённых Штатов внесло в санкционный список по Белоруссии десять физических и 12 юридических лиц.
23:46
BBC: «Эвертон» обжаловал снятие двух очков за нарушение финансовых правил
«Эвертон» подал апелляцию на решение руководства Английской премьер-лиги (АПЛ) снять с команды ещё два очка за нарушение финансовых правил.
23:40
Небензя: Россия продолжит защищать Запорожскую АЭС от атак ВСУ
Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия продолжит обеспечивать защиту Запорожской АЭС от атак со стороны Вооружённых сил Украины.
23:39
В суд поступило дело об экстремизме в отношении члена-корреспондента РАН
В Переславский районный суд Ярославской области поступило уголовное дело в отношении члена-корреспондента РАН Сергея Абрамова, обвиняемого в финансировании экстремизма.
23:39
«Аталанта» с Миранчуком сыграла вничью с «Вероной» в Серии А
«Аталанта» сыграла вничью с «Вероной» в матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу.
23:31
Небензя: Россия призывает МАГАТЭ указать на источник атак на Запорожскую АЭС
Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия призывает Международное агентство по атомной энергии указать на источник атак на Запорожскую АЭС.
23:28
Нетаньяху заявил, что Израиль ответит Ирану мудро
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил коллегам по партии «Ликуд», что Израиль отреагирует на атаку Ирана «мудро, а не на эмоциях».
23:22
Ефимова осталась недовольна стартом на чемпионате России по плаванию
Чемпионка мира Юлия Ефимова осталась недовольна стартом на чемпионате России по плаванию.
23:19
Армия Израиля сообщила об ударах по объектам «Хезболлы» на юге Ливана
Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удары по военным объектам движения «Хезболла» в населённых пунктах на юге Ливана.
23:11
Небензя: Украина системно атакует ЗАЭС при попустительстве Запада
Украинские власти при попустительстве Запада систематически осуществляют атаки на Запорожскую АЭС. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
23:10
Белый дом: конфликт на Украине отличается от ситуации вокруг Израиля
Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что украинский конфликт отличается от ситуации, сложившейся вокруг Израиля.
23:04
Панарина признали самым ценным хоккеистом «Рейнджерс» по версии журналистов
Артемий Панарин признан самым ценным игроком «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2023/24 по версии журналистов.
22:58
Карчаа: в 2022 году Киев планировал создать очаг радиационного заражения на ЗАЭС
Депутат Заксобрания Запорожской области Ренат Карчаа в интервью корреспонденту RT Марине Косаревой заявил, что летом 2022 года Украина под руководством Великобритании планировала создать очаг радиационного заражения на Запорожской АЭС.
22:57
В Ленинградской области подростку выстрелили в лоб из пневматического пистолета
В Ленинградской области мужчина выстрелил 15-летнему подростку в лоб из пневматического пистолета.
22:46
СНБО: на Украине собираются блокировать некоторые российские TikTok-каналы
На Украине собираются блокировать некоторые российские TikTok-каналы. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО.
22:44
Полина Кудерметова проиграла Плишковой в первом круге турнира WTA в Руане
Российская теннисистка Полина Кудерметова не смогла выйти во второй круг турнира WTA в Руане (Франция).
22:42
Уровень воды в реке Урал в Орске снизился до 600 см
Уровень воды в реке Урал в Орске снизился на 20 см и к настоящему моменту составляет 600 см.
22:37
В Волгоградской области нашли обломки летающего объекта
Обломки летающего объекта обнаружили на территории Еланского района Волгоградской области.
22:34
Бетербиев — о бое с Биволом: собираю титулы, мне нужен ещё один
Российский боксёр Артур Бетербиев высказался о предстоящем поединке с Дмитрием Биволом.
22:34
В четырёх областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.
22:31
Уровень воды в реке Тобол у Кургана достиг 723 см
Уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 92 см и превысил отметку неблагоприятного явления, достигнув 723 см.
22:21
Глава МАГАТЭ назвал опасным прецедентом атаку на купол ЗАЭС
Удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС создал опасный прецедент, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.