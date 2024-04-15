MSNBC: Россия предпочитает, чтобы США сосредоточились на Иране и Израиле

МИД России призвал всех участников нынешнего конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности. Однако, по мнению аналитика MSNBC, бывшего сотрудника ЦРУ и Пентагона Джереми Бэша, словам России верить нельзя: ей выгодно, когда Иран «подливает масла в огонь». Застрявший в конгрессе законопроект о помощи Украине отходит на второй план, и это создаёт проблемы для ВСУ на фронте, объясняет американский телеканал.

Джереми, российский министр иностранных дел призвал к сдержанности после этой атаки. Он отметил: «Выражаем крайнюю озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе, — так говорится в заявлении МИД России по поводу иранских атак. — Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности». Как вы оцениваете российскую оценку в этом вопросе? Будут ли они держаться в стороне или активно себя проявят, будут нашёптывать Ирану, что надо сбавить обороты? Какой вы видите роль России во всём этом?



ДЖЕРЕМИ БЭШ, аналитик MSNBC, бывший начальник штаба министерства обороны США: Замечательный вопрос! Я на самом деле думаю, что Россия совершенно недостойна доверия. Они получили много поддержки от Ирана. Многие БПЛА, применяемые на поле боя на Украине, это иранские Shahed — такие же дроны, какие Иран запустил минувшей ночью по Израилю.



И я на самом деле считаю, что Россия предпочитает, чтобы Иран подливал масла в огонь на Ближнем Востоке: это отвлекает внимание мира от российско-украинского конфликта. Вы, конечно же, видите, что законопроект по Украине застрял на Капитолийском холме. Россия с удовольствием за этим наблюдает. Для России гораздо предпочтительнее, чтобы Соединённые Штаты и международное сообщество сосредоточились на конфликте между Израилем и Ираном, а не на украинском конфликте.



Весьма логично. Потому что складывается впечатление, что фокус сужается и сдвигается в другом направлении — дальше от проталкивания финансовой помощи Украине. Так что Россия, держась в тени и говоря: «Всем надо успокоиться. США, без фанатизма! Иран, без фанатизма!» — пытается демонстрировать умеренную позицию, тогда как на самом деле она рада, что (неразборчиво).



СИМОНА САНДЕРС-ТАУНСЕНД, ведущая MSNBC: Это очевидно. К тому, о чём только что говорил Джереми: президент Украины Зеленский написал твит о дронах. Вот что он пишет: «Украина осуждает атаки Ирана против Израиля с использованием ракет и дронов Shahed. Мы на Украине хорошо знакомы с ужасом подобных атак со стороны России, которая использует те же дроны Shahedи российские ракеты, ту же тактику массированных ударов с воздуха».



Примерно в час ночи TheWashingtonPostопубликовала статью, в которой говорится о беспилотниках, которые заполняют небо над Украиной, высматривая любое движение. И с каждым уходящим днём, пока Украина не получает помощь из пакета дополнительного финансирования, — внесём ясность: эти деньги для Пентагона, на покупку произведённого в США оружия с целью отправки на Украину — они оказываются всё в большей и большей опасности на линиях фронта.



Дата выхода в эфир 14 апреля 2024 года.



