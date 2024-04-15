Американский сенатор: не нужно спешить с ответом Ирану — лучше задуматься, как пресечь обострение

В США слишком мало обсуждают возможности остановить обострение ближневосточного конфликта после удара иранских сил по Израилю, отметил в эфире Fox News член сената США Рэнд Пол. Как подчеркнул Пол, американцам стоит прежде всего «сделать глубокий вдох и немного подождать», а затем уже продумать дальнейшие действия.

А с нами — сенатор Рэнд Пол. Господин сенатор, очень рады вас сегодня видеть, и чуть позже я хотела бы перейти к ситуации с ковидом, но сперва — более насущные вопросы, которые возникли после удара Ирана по Израилю. Как вы его прокомментируете?

РЭНД ПОЛ, член сената США от штата Кентукки: Знаете, мне кажется, что нам очень повезло, что этот удар оказался нерезультативным и системы ПВО Израиля и США смогли уничтожить 97 процентов всех запущенных ракет и дронов. Но на мой взгляд, на сегодняшний день никто не задаёт один важный вопрос: все спрашивают, каким будет следующий шаг в рамках этого обострения, но есть ведь и другой вопрос: как мы можем обострение пресечь.





На каждое действие есть противодействие: ХАМАС 7 октября совершил своё ужасное, кошмарное нападение; Израиль убил двух генералов; а теперь вот нанёс удар Иран. Да, за каждым действием следует противодействие, но есть ли возможность теперь пресечь обострение? Думаю, что все должны сделать глубокий вдох и немножко подождать — вот, например, у нас в медицинском деле учат перед тем, как замерять пульс пациента, сначала замерить свой.





Нужно успокоиться и взглянуть на вещи с ясной головой, а потом уже предпринимать какие-то дальнейшие действия.

А какие дальнейшие действия вы планируете в сенате касательно дискуссии вокруг нового нормативного акта, предполагающего передачу средств Израилю, Украине и Тайваню?

РЭНД ПОЛ: Знаете, за всё время работы в сенате я никогда не выступал за оказание помощи другим странам — однако я всё-таки поддержал пакет помощи, который был не так давно выделен Израилю. Соответствующий закон одобрила палата представителей, но затем все до единого демократы в сенате проголосовали против него, хотя помощь уже была профинансирована.



Ну а спикеру Джонсону я бы сказал вот что: «Стой на своём, покажи, что у тебя есть яйца, покажи уже ради Бога, что у тебя кишка не тонка! Ты уже одобрил помощь Израилю — так скажи Чаку Шумеру, чтобы он её тоже поддержал, когда будет готов, ведь деньги-то на это уже выделены». Это будет очень хороший прецедент — если спикер Джонсон не откажется от своих принципов, думаю, мы увидим капитуляцию. А то ведь уже заговорили о новом пакете помощи, на который деньги как раз ещё не выделены. Но зачем же республиканцам торговаться между собой?



Просто скажите Чаку Шумеру вынести тот закон на рассмотрение — он ведь уже два месяца в сенате лежит. Если хотят направить Израилю дополнительную помощь, пусть вынесут это на рассмотрение — только вот чтобы её обеспечить, нужно будет где-то в другом месте расходы сократить.

Дата выхода в эфир 14 апреля 2024 года.