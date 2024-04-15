Responsible Statecraft: в конгрессе США молчали про Газу, но теперь принялись требовать ответа Ирану

Члены американского конгресса от обеих партий, не слишком часто комментировавшие страдания мирного населения сектора Газа из-за действий Израиля, наконец подали голос — но лишь для того, чтобы потребовать решительных действий в отношении Ирана после его удара по израильской территории, пишет Responsible Statecraft. Как отмечается в материале издания, многие из этих политиков получают деньги от произраильских лоббистов.

После удара Ирана по территории Израиля члены конгресса США, которые практически ничего не говорят о десятках тысяч мирных палестинцев, погибших в ходе израильской операции в секторе Газа в ответ на нападение ХАМАС, унёсшее жизни 1200 израильтян, поспешили назвать решение Ирана «несоразмерным», пишет Responsible Statecraft.

Как напоминает редактор издания, Иран отвечал на гибель семи официальных лиц своего правительства в результате удара ВВС Израиля по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля и его ответ был тщательно выверен, чтобы донести до израильтян определённый сигнал, не нанеся при этом существенного урона. Тем не менее американские конгрессмены от обеих партий тут же «возопили» — хотя до этого они спокойно наблюдали за тем, как жители Газы несут наказание за действия ХАМАС, лишаясь крова, еды и даже жизни.

Так, член палаты представителей от Техаса Шила Джексон (Демократическая партия) заявила, что действия Ирана нужно расценивать как «терроризм», «несоразмерные» меры и угрозу для «свободного мира». Сенатор от Теннесси Марша Блэкбёрн (Республиканская партия) призвала Джо Байдена дать американским войскам приказ самим ударить по Ирану. Решительных действий потребовал и соратник Блэкбёрн по партии Роджер Уикер, представляющий в верхней палате конгресса штат Миссисипи.

Как отмечается в материале RS, большинство из перечисленных деятелей получают деньги от Американо-израильского комитета по общественным связям — лоббистской организации, продвигающей произраильскую повестку в правительстве США.

Как подчёркивает редактор издания, хотя Иран действительно спонсирует ХАМАС, его причастность к теракту 7 октября до сих пор не доказана, а кроме того, он с начала боевых действий в Газе поддерживает связь с Вашингтоном, дабы не допустить разрастания конфликта на весь Ближний Восток.