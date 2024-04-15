Responsible Statecraft: в конгрессе США молчали про Газу, но теперь принялись требовать ответа Ирану
После удара Ирана по территории Израиля члены конгресса США, которые практически ничего не говорят о десятках тысяч мирных палестинцев, погибших в ходе израильской операции в секторе Газа в ответ на нападение ХАМАС, унёсшее жизни 1200 израильтян, поспешили назвать решение Ирана «несоразмерным», пишет Responsible Statecraft.
Как напоминает редактор издания, Иран отвечал на гибель семи официальных лиц своего правительства в результате удара ВВС Израиля по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля и его ответ был тщательно выверен, чтобы донести до израильтян определённый сигнал, не нанеся при этом существенного урона. Тем не менее американские конгрессмены от обеих партий тут же «возопили» — хотя до этого они спокойно наблюдали за тем, как жители Газы несут наказание за действия ХАМАС, лишаясь крова, еды и даже жизни.
Как отмечается в материале RS, большинство из перечисленных деятелей получают деньги от Американо-израильского комитета по общественным связям — лоббистской организации, продвигающей произраильскую повестку в правительстве США.
Как подчёркивает редактор издания, хотя Иран действительно спонсирует ХАМАС, его причастность к теракту 7 октября до сих пор не доказана, а кроме того, он с начала боевых действий в Газе поддерживает связь с Вашингтоном, дабы не допустить разрастания конфликта на весь Ближний Восток.
Ссылки по теме
-
MSNBC: Россия предпочитает, чтобы США сосредоточились на Иране и Израиле
-
Le Parisien: Франция поддержала Израиль во время иранских ударов — но не спешит об этом распространяться
-
Политический обозреватель Fox News: США не могут дать отпор ни Ирану, ни России
-
Джон Болтон: Байден позорит США, призывая Израиль не отвечать Ирану