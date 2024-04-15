Политический обозреватель Fox News: США не могут дать отпор ни Ирану, ни России

14:14
Следствие просит отправить блогера Портнягина под домашний арест
В Тверской суд Москвы поступило ходатайство следователя о домашнем аресте для блогера Дмитрия Портнягина, также известного как Трансформатор, по делу о неуплате налогов и легализации доходов.
14:12
Депутаты подрались в парламенте Грузии при обсуждении закона об иноагентах
Грузинские депутаты подрались в парламенте в ходе рассмотрения законопроекта об иноагентах.
14:11
Олимпийская чемпионка Непряева ждёт ребёнка
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Непряева, в замужестве Терентьева, ожидает пополнение в семье.
14:10
Axios: в конгрессе США 15 апреля обсудят санкции против Ирана
Палата представителей конгресса США 15 апреля намерена обсудить санкции в отношении Ирана.
14:07
В МО России впервые сообщили о поражении в зоне СВО станции РЭБ «Хмара»
В Минобороны России впервые сообщили о поражении российскими войсками в зоне СВО станции РЭБ «Хмара».
14:04
Экс-сенатор США заявил о стремлении Израиля вовлечь Вашингтон в войну
Бывший сенатор США Ричард Блэк в беседе с RT заявил, что нынешние израильские власти делают всё для того, чтобы привлечь Соединённые Штаты к боевым действиям на своей стороне.
13:58
Российские войска уничтожили командно-наблюдательный пункт Нацгвардии Украины
В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады Нацгвардии Украины.
13:55
ВС России заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
В Минобороны России заявили, что российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении.
13:50
Царукян: я готов подраться с Махачевым даже в Дагестане
Российский боец Арман Царукян высказался о возможном поединке с чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.
13:49
Кинолог Уражевский посоветовал прививать собак от аденовируса
Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рекомендовал прививать собак от аденовируса с наступлением весны.
13:49
В Перми проводят проверку по факту гибели людей на пожаре
СУ СК России по Пермскому краю организовал проверку по факту гибели двух человек на пожаре.
13:47
Дополнительные льготы для семей мобилизованных граждан утверждены правительством
Правительство утвердило дополнительные меры поддержки для семей мобилизованных граждан, проживающих в квартирах без индивидуальных приборов учёта.
13:40
В Танзании 58 человек погибли в результате наводнений за последние две недели
В Танзании в результате наводнений за последние две недели погибли 58 человек. Во власти циклона оказались прибрежные регионы.
13:37
Загитова, Медведева и Трусова выступят с показательными номерами в финале «Битвы школ»
28 апреля в Москве пройдёт финал «Битвы школ», в котором примут участие известные российские фигуристки.
13:35
Сенатор Ковитиди: любые наёмники на Украине будут уничтожены
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила в беседе с RT, что Франция, снабжая украинских боевиков оружием, наёмниками, должна понимать, что становится фактически пособником терроризма.
13:29
Суд во Владимире арестовал пытавшегося поджечь здание правительства региона
Суд во Владимире принял решение отправить под стражу мужчину, пытавшегося поджечь здание правительства Владимирской области.
13:24
Польша получила крупнейшую в истории страны выплату от ЕС
Польша получила крупнейшую выплату в истории пребывания страны в ЕС — €6,3 млрд из замороженных фондов сообщества, заявила министр фондов и региональной политики республики Катажина Пелчиньская-Наленч.
13:24
Арбитр Сухой рассудит ответный матч «Зенита» и «Спартака» в полуфинале Кубка России
Объявлены судейские назначения на ответные матчи 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ.
13:22
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил об отмене воздушной тревоги в городе.
13:19
Военный суд утвердил приговор восьми дезертировавшим калининградцам
2-й Западный окружной военный суд отклонил апелляционные жалобы на приговор восьми дезертировавшим из зоны военной спецоперации калининградцам.
13:18
Экс-спикер Рады Разумков раскритиковал новый закон о мобилизации на Украине
Экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что новый украинский законопроект об усилении мобилизации вредит экономике страны.
13:10
Рахимов предложил подраться тренеру «Крыльев» в перерыве матча РПЛ
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов предложил подраться ассистенту наставника «Крыльев Советов» Сергею Булатову во время матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
13:09
Грушко прокомментировал планы Финляндии разместить у себя штаб НАТО
Заместитель главы МИД России Александр Грушко прокомментировал планы Финляндии разместить у себя штаб сухопутных войск НАТО.
13:05
Жители Красноярского края стали чаще искать работу в сфере медицины
Новое исследование показало, что чаще всего в Красноярском крае ищут работу в сфере медицины.
13:05
Синоптик Шувалов спрогнозировал дожди в столичном регионе до пятницы
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о дождливой погоде в столичном регионе до конца рабочей недели.
13:04
В Ставропольском крае потеплеет до +33 °С к среде
Синоптики спрогнозировали потепление в Ставропольском крае до +33 °С к среде, 17 апреля.
13:04
Грушко: приём в НАТО Финляндии и Швеции повысит амбиции блока на Севере
Приём Финляндии и Швеции в НАТО повысит амбиции блока на Севере, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
13:03
«Автодор» повысил максимальную скорость на участках трасс М-11 и М-4
«Автодор» повысил скоростной режим на участках трасс М-11 «Нева» и М-4 «Дон» до 130 и 110 км/ч.
12:57
Угрозу атаки беспилотников отменили в Воронежской области
На территории Воронежской области отменили угрозу атаки беспилотников.
12:54
Военкор RT показал работу бойцов ВС России на подступах Часова Яра
Военный корреспондент RT Влад Андрица показал работу бойцов ВС России на подступах Часова Яра. Военнослужащие рассказали ему, как им мешают вражеские беспилотники.
12:51
КДК РФС накажет «Спартак» за массовый отказ игроков от общения с журналистами
Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что они рассмотрят поведение игроков «Спартака» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
12:45
Мать найденных в подвале Петербурга детей заявила, что не бросала их
Мать найденных в петербургском подвале детей Анастасия Ермолаева (Актемирова) в беседе с RT заявила, что рассталась с супругом Артуром, но детей не бросала.
12:42
В Хабаровском крае рассказали о подготовке к летнему туристическому сезону
В правительстве Хабаровского края рассказали о подготовке к летнему туристическому сезону.
12:42
Психолог Хакимов посоветовал учиться принимать неудачи
Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов заявил, что стоит учиться принимать неудачи, так как добиться желаемого получается не всегда.
12:40
РИА Новости: украинский БПЛА «Баба-яга» нашли в московском офисе
Сотрудники силовых структур обнаружили дрон «Баба-яга» украинского производства в ходе обыска офиса на Партизанской улице в Москве.
12:39
ВСУ обстреляли село Графовка в Белгородской области
ВСУ открыли огонь по селу Графовка в Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
12:36
Kicker: Мюллер планирует завершить карьеру в 2025 году
Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер может завершить карьеру в следующем году.
12:34
В Сбербанке предупредили о появлении фейкового приложения банка
В пресс-службе Сбербанка рассказали RT, что приложение «Сбер: Онлайн банк» является фейковым.
12:33
В Тюменской области предупредили о штормовом ветре до 16 м/с
В Тюменской области ожидается штормовой ветер во вторник, 16 апреля.
12:33
В Ассоциации независимых аптек заявили о росте спроса на фармацевтов
Директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова прокомментировала ситуацию с кадрами в отрасли.
12:31
Глава Тюменской области: ожидается исторический максимум по уровню воды в реках
Губернатор Тюменской области Александр Моор в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что обновлённый прогноз по паводку в регионе предполагает исторический максимум подъёма уровня воды в реках.
12:23
ВСУ атаковали Бердянск, системы ПВО сбили две ракеты Storm Shadow
Украинские войска атаковали Бердянск, сообщили в администрации города.
12:22
Булыкин: «Байер» смог стать чемпионом, но «Краснодар» не сможет
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство РПЛ на фоне победы «Байера» в Бундеслиге.
12:22
Юрий Куклачёв остаётся в реанимации
Врачи решили оставить народного артиста РСФСР Юрия Куклачёва в реанимации. Ранее он перенёс обширный инфаркт.
12:14
В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников
На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников.
12:14
В Удмуртии рассказали о проекте «Удмуртия БезГраничная»
В Удмуртии рассказали о будущем адаптивном туристическом проекте для людей с ограниченными возможностями — «Удмуртия БезГраничная».
12:12
Песков: Россия призывает страны Ближнего Востока к сдержанности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона призывает страны Ближнего Востока к сдержанности.
12:10
Макрон: мы будем работать над олимпийским перемирием
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказала о планах добиться прекращения огня на время Олимпийских игр 2024 года в Париже.
12:10
На 72-м году жизни умер Герой России лётчик-испытатель Анатолий Квочур
Скончался Герой России заслуженный лётчик-испытатель Анатолий Квочур.
12:07
Технолог Смирнов рассказал о правильной перевозке лекарств
Руководитель отдела качества фармлогистического оператора NC Logistic Станислав Смирнов рассказал о требованиях, применяемых при перевозке лекарств.