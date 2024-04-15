Политический обозреватель Fox News: США не могут дать отпор ни Ирану, ни России

В прошлом году Джо Байден разморозил активы Ирана на сумму шесть миллиардов долларов, тем самым вооружив его и буквально подтолкнув к атаке на Израиль, заявил политический обозреватель Марк Левин в эфире Fox News. «Байден вооружил Иран. Он дал ему больше денег, чем Украине», — отмечает эксперт. Тот факт, что США не дают отпор ни Ирану, ни России, запросто приведёт к повторению Второй мировой войны, считает Левин.

МАРК ЛЕВИН, политический обозреватель: Иран не смог бы сделать ничего подобного, если бы не тот факт, что Байден его финансировал. Байден вооружил его. Байден дал Ирану больше денег, чем Украине. До этого иранцы были не в состоянии сделать ничего в таком духе. Так что да, это стало переломным моментом.

Поэтому мой вопрос ко всем этим экспертам: за что вы набрасываетесь на Нетаньяху? Почему бы вам не поругать за это Байдена и Блинкена? Они не только создали эту ситуацию, не только вооружили врага, но и продолжают усугублять проблему в эфире NBC News, прямо сейчас, пока мы здесь разговариваем.

Мы с вами сходимся по вопросу Украины. Я не знаю, что задумали эти изоляционисты, но я заявляю прямо сейчас: если Россия прорвётся через Украину, Польше лучше быть начеку. Эти ребята настроены серьёзно. Люди говорят: «И что нам будет? Повторение Второй мировой?» Вам лучше немедленно открыть свои чёртовы глаза, потому что всё идёт по сценарию Второй мировой войны. И не потому, что мы такие же мощные, а потому, что мы не даём отпор этим силам.

Дата выхода в эфир 14 апреля 2024 года.