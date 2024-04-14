LA Times: «признают доселе немыслимое» — украинцы всё чаще открыто говорят о военном поражении

Если два года назад на Украине разговоры о победе России были чуть ли не запретной темой, то сегодня «мрачные мысли» посещают практически всех украинцев, отмечает Los Angeles Times. Более того, о печальных перспективах не стесняются говорить даже такие высокопоставленные лица, как главком ВСУ Сырский и сам Владимир Зеленский.

На протяжении более двух лет «дух упрямого оптимизма» украинцев преобладал даже в самые пугающие моменты, а мысль о поражении была «немыслимой, почти запретной темой», пишет Los Angeles Times. Однако сегодня ситуация изменилась — после нескольких месяцев военных неудач многие украинцы открыто задаются вопросом: «А что если..?»

Как отмечает издание, если до недавнего времени откровенные разговоры о военном поражении считались для украинских чиновников чем-то из ряда вон выходящим, то сегодня мрачными предупреждениями не гнушаются ни главнокомандующий ВСУ, ни сам Зеленский. «Бывший комик», который с 2022 года неустанно подбадривал соотечественников, «говорит во всё более мрачных тонах», пока его главком Сырский открыто признаёт, что обстановка на восточном фронте «значительно ухудшилась», а российские войска при этом добиваются тактического успеха.

Задержка важнейшей американской помощи, явное ослабление внимания мировой общественности, нехватка военных и простая усталость от войны — «всё это дорого обходится» украинцам, отмечает LA Times. При этом, как утверждают западные военные аналитики, ситуация вряд ли изменится в пользу Киева: сокращение объёмов помощи не только усугубляет трудности на поле боя в настоящий момент, но и затрудняет разработку планов на будущее, делая новое контрнаступление ВСУ практически невозможным.