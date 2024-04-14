Американский профессор: ВСУ ждёт очередной сокрушительный провал, если они попробуют наступать

Украинской армии, которая испытывает серьёзную нехватку личного состава и вооружения, не удастся подготовиться к новому наступлению, заявил в эфире YouTube-канала Deep Dive Джон Миршаймер. Он напомнил, что в прошлом году ВСУ были гораздо лучше подготовлены, но так и не смогли преодолеть даже первую линию российской обороны.

ДЖОН МИРШАЙМЕР, американский политолог: Дело не только в том, что у них (ВСУ. — ИноТВ) проблемы с живой силой, — у них есть серьёзные проблемы с вооружением. Им не хватает артиллерийских орудий, артиллерийских снарядов, систем противовоздушной обороны. Они в ужасном состоянии как в плане вооружения, так и в плане живой силы.



И ещё один момент, на котором вы много раз акцентировали внимание: нельзя подготовить армию к наступлению и даже к обороне в течение нескольких недель. Чтобы подготовить армию, которая станет грозной боевой силой, требуются многие месяцы, а то и годы.





А мы готовили украинцев в прошлом году или к прошлогоднему контрнаступлению 4 июня. Но они оказались недостаточно хорошо подготовлены, чтобы успешно провести это контрнаступление, как отмечали вы, я и многие другие.





Так что о том, что им удастся подготовить ещё одну армию, которая будет настолько же хороша, как и армия, которая у них была в прошлом году, не может быть и речи. Это невозможно. Они не смогут подготовить такую же хорошую армию, как прошлогодняя украинская армия. И эта прошлогодняя украинская армия потерпела сокрушительное поражение.





Стоит напомнить, что они даже не добрались до первой линии российской обороны. Почти все бои происходили в «серой зоне» перед линией Суровикина, которая была первой линией обороны русских.





У них не было никакой возможности прорваться через те многочисленные оборонительные укрепления, которые построили русские. То есть в прошлом году всё было безнадёжно, а в этом году ещё хуже, поэтому разговоры о возобновлении контрнаступления просто-напросто оторваны от реальности.

Дата публикации 11 апреля 2024 года.