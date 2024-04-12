France 2: Франция строит пороховой завод для военного суверенитета и помощи Киеву

Президент Франции Эммануэль Макрон посетил строящийся пороховой завод, который должен восстановить военный и промышленный суверенитет страны, передаёт France 2. Кроме того, порох необходим для производства снарядов для Украины: обещание Европы поставить миллион боеприпасов пока далеко от выполнения.

Для запуска ракет в Красном море, производства снарядов для артиллерийских установок Caesar и поставок достаточного объёма боеприпасов на Украину необходим один и тот же компонент, который приобрёл высокое стратегическое значение, — порох. Во французском Бержераке строят новый пороховой завод.

Зачем нужен такой завод?

До падения Берлинской стены здесь, в департаменте Дордонь, на полную мощность работал пороховой завод. Он пришёл в упадок и закрылся в 2007 году. Из-за низкого спроса компания Eurenco при финансировании французского правительства и в сотрудничестве с другими европейскими предприятиями перенесла производство пороха в Швецию.

Сейчас стоит задача восстановить военный и промышленный суверенитет.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Мы все отмечаем, что, если хотим ускориться и повысить безопасность, необходимо контролировать весь процесс.

Пороха действительно не хватает?

Европа обещала поставить Украине миллион снарядов. Во Франции производственные цепочки работают круглосуточно, но задача далека от выполнения. Главная причина — в нехватке пороха, который нужен не только Франции.

МАРК ШАСИЙАН, эксперт по вооружению: Ситуация напряжённая, потому что на порох очень высокий спрос, и в результате европейские оборонные заводы не могут работать. Необходимо снабжать эти заводы сырьём. Всем одновременно требуется сырьё или полузаконченная продукция, причём в невиданных количествах.

Одним из необходимых компонентов для производства пороха является хлопковая целлюлоза. Её основные поставщики — Китай и Индия. Высокий спрос привёл к росту цен. В компании Eurenco заявили, что их запасов хватит примерно на год с лишним.

Какие поставлены производственные задачи?

Ускорить производство и поставки.

ТЬЕРРИ ФРАНКУ, гендиректор компании Eurenco: Мы собираемся в десять раз увеличить производственные мощности в Европе, для этого инвестируем в шведский завод и новый завод здесь, в Бержераке.

Каждый год французский завод будет производить 1200 тонн пороха, что позволит выпускать 80 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. Это обеспечит две недели автономии для украинской армии.

Дата выхода в эфир 11 апреля 2024 года.