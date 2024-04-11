RS: необдуманные траты Пентагона обогащают корпорации, а не укрепляют оборону США

Реформа бюджетной политики Минобороны США не приведёт к его преобразованию. Вашингтону следует пересмотреть своё стратегическое мышление, которое основывается на стремлении к глобальному господству и лишь способствует повышению доходов военных компаний, пишет аналитик Responsible Statecraft Джулия Гледхилл.

Группа по реформированию Пентагона предложила ему отказаться от текущей системы составления бюджета. Но само по себе обновление этого процесса не устранит причин укоренившихся в ведомстве проблем, считает автор Responsible Statecraft Джулия Гледхилл.

Специалисты, назначенные конгрессом, признали привычку Минобороны США «непродуманно» тратить деньги. Но в то же время они не дали критической оценки самому стратегическому мышлению Вашингтона, который уделяет излишнее внимание глобальному господству, считает автор статьи.

По её словам, раздувание бюджета Пентагона не позволит американской военной машине существовать вечно. Более того, вопреки уверениям властей, повышение трат не столько создаёт новые рабочие места, сколько повышает доходы компаний, «которые получают прибыль от вмешательств Соединённых Штатов туда, куда им не следует вмешиваться».

«В стратегическом отношении вбухивание всё большего количества средств в неподотчётный Пентагон, имеющий богатый опыт траты денег налогоплательщиков на оружие, которое не работает (или которое даже не нужно военным), только вредит боеготовности — и, следовательно, способности Америки защитить себя и поддерживать союзников, когда это необходимо. Погоня за устойчивым глобальным господством служит в первую очередь корпорациям», — подчёркивает Гледхилл.