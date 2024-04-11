RS: необдуманные траты Пентагона обогащают корпорации, а не укрепляют оборону США
Группа по реформированию Пентагона предложила ему отказаться от текущей системы составления бюджета. Но само по себе обновление этого процесса не устранит причин укоренившихся в ведомстве проблем, считает автор Responsible Statecraft Джулия Гледхилл.
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