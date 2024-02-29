CNN: в Пентагоне обсуждают возможность распечатать последнюю заначку ради Украины

В Пентагоне размышляют о том, стоит ли задействовать последний оставшийся источник дополнительного финансирования для оказания военной помощи Украине даже при отсутствии гарантий, что конгресс США одобрит потом возмещение этих средств. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванные осведомлённые источники в военных кругах. По их словам, окончательных решений пока не принято, однако по мере ухудшения ситуации для Киева на поле боя разговоры об альтернативных планах оказания помощи становятся всё более актуальными.

У Министерства обороны США до сих пор имеется в распоряжении около $4 млрд из выделенных ранее президентом средств, что позволяет американским военным использовать собственные запасы для отправки военной техники и оружия Киеву. Но при отсутствии гарантий дальнейшего пополнения этих арсеналов такая политика может негативно повлиять на собственную боеготовность США, поэтому Пентагон до сих пор не решался тратить эти деньги. Однако ситуация вскоре может измениться, сообщает CNN.



Ранее военное руководство США не хотело тратить оставшиеся деньги до получения гарантий, что эти расходы позднее будут возмещены в рамках запроса Белого дома на дополнительное финансирование в размере $60 млрд, который до сих пор проходит согласования в конгрессе. Но поскольку ситуация на поле боя для Киева становится всё более сложной, в то время как члены палаты представителей до сих пор не одобрили запрашиваемые средства, высокопоставленные представители Пентагона начали обсуждать варианты использования имеющихся резервов.



Об этом рассказали журналистам CNN несколько осведомлённых источников Министерства обороны США на условиях анонимности, поясняется в статье. По их словам, военное руководство сейчас обдумывает, стоит ли задействовать последний оставшийся у него источник финансирования для дополнительной военной помощи в поддержку военных усилий Киева даже без получения полных гарантий от конгресса, что эти средства затем будут возмещены в рамках бюджета.



Ранее официальный представитель Министерства обороны подполковник Гаррон Гарн заявил, отвечая на вопрос о возможности использования оставшихся $4 млрд на оказание помощи Киеву, что Пентагон продолжает призывать конгресс «принять дополнительные меры, чтобы поддержать Украину в трудную минуту и восполнить наши запасы». Однако никаких окончательных решений на этот счёт пока не принималось, сообщили источники в интервью CNN.



В то же время разговоры об этом и других альтернативных вариантах за последние недели становятся всё более актуальными по мере того, как российские силы в ходе боёв занимают новые позиции, вынуждая украинцев отступать и нормировать расход боеприпасов, отмечается в статье. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил на этой неделе, что его страна не сможет победить при отсутствии постоянной поддержки со стороны Вашингтона.



О последнем пакете помощи Украине общей стоимостью $250 млн власти США объявили 27 декабря, и с тех пор выделение новых средств не осуществлялось, напоминает CNN. Однако для Пентагона решение найти дополнительные неожиданные источники финансирования вряд ли стало бы беспрецедентным, учитывая, что в прошлом году чиновники этого ведомства объявили о выявлении бухгалтерских ошибок, в результате которых сумма фактически предоставленной Киеву помощи, как выяснилось, оказалась завышена примерно на $6,2 млрд.



Эти дополнительно обнаруженные средства обеспечили «подушку безопасности», которая позволила Пентагону оказывать военную помощь Украине дольше, чем предполагалось, как ранее уже сообщал телеканал CNN. Однако отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Министерство обороны возможность потратить часть оставшихся денег на дополнительное финансирование Киева, пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер отказался вдаваться в детали и лишь заявил, что его ведомство продолжает изучать различные варианты.



В то же время в прошлом месяце он рассказал, что у военного руководства имеются некоторые опасения на этот счёт, поскольку такие расходы могут негативно повлиять на собственную боеготовность США и выполнение обязательств в оборонной сфере, напоминает CNN. «Поэтому, да, хотя у нас и есть полномочия распоряжаться суммой в 4,2 миллиарда долларов, у нас нет доступных средств для того, чтобы восполнить эти запасы, если мы их потратим. И в отсутствие обозримых сроков, нам приходится принимать трудные решения», — подчеркнул тогда Райдер.