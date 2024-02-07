Politico: основную часть обещанных Украине средств США потратят на оружие для себя

США обсуждают спорный законопроект, по которому на помощь Украине должно быть выделено более $60 млрд, однако в действительности основная часть этих средств не покинет пределы Соединённых Штатов, пишет Politico. Деньги будут использованы для закупки нового оружия у американских компаний, чтобы пополнить запасы, истощённые в результате попытки вооружить Украину, и подписания контрактов на новое оружие для Киева.

Пакет международной помощи на сумму $118 млрд находится на грани срыва в сенате: республиканцы продолжают выступать против него из-за недостаточно жёстких положений о безопасности границ. Но у некоторых противников законопроекта о финансировании есть ещё один аргумент, пишет Politico: проект якобы направит $60 млрд непосредственно на Украину.

Однако большая часть денег, предназначенных для Украины, не покинет США. Вместо этого десятки миллиардов долларов поступят в казну Пентагона для закупки нового оружия у американских компаний, чтобы пополнить запасы, истощённые в результате попытки вооружить Украину, а также пойдут на финансирование военных операций и подписание контрактов на новое оружие для Киева. Если это решение будет принято, оно станет благом для оборонной промышленности.

«Эта сделка также поможет нам инвестировать в нашу собственную оборонную промышленную базу, поддерживая американские рабочие места по всей стране и ... помогая нашей способности производить оружие и оборудование, которое Соединённые Штаты могут отправить на Украину», — сказал высокопоставленный представитель администрации на условиях анонимности.

«Давайте будем честными, — сказал ещё в ноябре республиканец Митч Макконнелл. — Не считая средств, которые мы выделили на военную подготовку и логистическую поддержку США в Европе, основная часть американской помощи в области безопасности расходуется на заводах прямо здесь, дома».