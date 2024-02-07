США обсуждают спорный законопроект, по которому на помощь Украине должно быть выделено более $60 млрд, однако в действительности основная часть этих средств не покинет пределы Соединённых Штатов, пишет Politico. Деньги будут использованы для закупки нового оружия у американских компаний, чтобы пополнить запасы, истощённые в результате попытки вооружить Украину, и подписания контрактов на новое оружие для Киева.
Пакет международной помощи на сумму $118 млрд находится на грани срыва в сенате: республиканцы продолжают выступать против него из-за недостаточно жёстких положений о безопасности границ. Но у некоторых противников законопроекта о финансировании есть ещё один аргумент, пишет Politico: проект якобы направит $60 млрд непосредственно на Украину.
Однако большая часть денег, предназначенных для Украины, не покинет США. Вместо этого десятки миллиардов долларов поступят в казну Пентагона для закупки нового оружия у американских компаний, чтобы пополнить запасы, истощённые в результате попытки вооружить Украину, а также пойдут на финансирование военных операций и подписание контрактов на новое оружие для Киева. Если это решение будет принято, оно станет благом для оборонной промышленности.
«Эта сделка также поможет нам инвестировать в нашу собственную оборонную промышленную базу, поддерживая американские рабочие места по всей стране и ... помогая нашей способности производить оружие и оборудование, которое Соединённые Штаты могут отправить на Украину», — сказал высокопоставленный представитель администрации на условиях анонимности.
«Давайте будем честными, — сказал ещё в ноябре республиканец Митч Макконнелл. — Не считая средств, которые мы выделили на военную подготовку и логистическую поддержку США в Европе, основная часть американской помощи в области безопасности расходуется на заводах прямо здесь, дома».
Прокуратура Швеции после прекращения предварительного расследования по взрывам на «Северных потоках» передала материалы следствия ФРГ. Информация об этом содержится в пресс-релизе, распространённом ведомством.
Посол России в Оттаве Олег Степанов заявил, что поправки в законодательство Канады, позволяющие властям конфисковать заблокированные российские активы в пользу Украины, представляют собой пример банального воровства и грабежа.
Большинство посетителей международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ заявили, что представленные на выставке достижения заставляют их гордиться страной. Об этом заявили 98% участников исследования, проведённого Высшей школой экономики и Экспертным институтом социальных исследований.
Европейский союз должен сделать больше, чтобы санкции против России стали более эффективными. Как заявила глава Министерства иностранных и европейских дел Словении Таня Файон, в нынешнем своём виде они не оказывают на Москву должного влияния.
Сотрудники ФСБ задержали жителя Волгограда за причастность к распространению в интернете экстремистских материалов, в которых он выражал поддержку Украине и призывал применять насилие в отношении россиян.
Независимый эколог Дмитрий Лисицын в беседе с RT согласился с утверждением о том, что стая косаток, заблокированная дрейфующим льдом у побережья острова Хоккайдо на севере Японии, могла самостоятельно выбраться из западни.
Вооружённые силы Украины в ночь на 7 февраля сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с БПЛА в Петровском районе Донецка. В результате этого ранения получили пять сотрудников МЧС ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Украине со временем придётся перейти на самообеспечение и стать менее зависимой от кредиторов с Запада. Как пишет газета Politico, такой точки зрения придерживаются руководство и ключевые страны — участницы Европейского союза.
Американский политик Вивек Рамасвами назвал абсолютно неприемлемым то, что президент США Джо Байден появился перед журналистами в галстуке цвета украинского флага и с украинским значком. Таким образом Байден хотел выразить поддержку Киеву.