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Bloomberg: Пентагон возбудил более 50 дел о нарушениях при оказании помощи Киеву

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Министерство обороны США сообщило о возбуждении более 50 дел по нарушениям при оказании военной помощи Киеву, сообщает Bloomberg. При этом в оборонном ведомстве подчеркнули, что в будущем, вероятно, будут проводиться и другие подобные расследования.
Bloomberg: Пентагон возбудил более 50 дел о нарушениях при оказании помощи Киеву
AP

Генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч заявил, что его следователи возбудили более 50 дел, связанных с помощью, предоставленной Украине, в том числе в отношении некоторых подрядчиков, сообщает Bloomberg.

Расследования, находящиеся на разных стадиях, рассматривают такие вопросы, как «мошенничество при закупках, подмена продукта, кража, мошенничество или коррупция, а также нецелевое использование», заявил генеральный инспектор.

При этом он подчеркнул, что пока никаких обвинений предъявлено не было.

Сторч также предупредил, что, вероятно, будут проводиться и другие расследования злоупотреблений или утечки американских вооружений.

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