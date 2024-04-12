RS: забудьте о Крыме — главным успехом для Украины станет её выживание

Без нового пакета американской помощи Украина рискует проиграть как на поле боя, так и за столом переговоров, сообщает Responcible Statescraft. Даже демократы признают, что Киев больше не в том положении, чтобы выдвигать максималистские требования.

На этой неделе Зеленский сделал резкое заявление: «Если конгресс не поможет Украине, Украина проиграет войну». К несчастью для него, конгресс, похоже, его не слушает, пишет Responsible Statecraft. Фактически спикер Майк Джонсон сейчас находится на грани потери контроля над палатой представителей из-за глубоких разногласий между республиканцами.

Байден предпринял попытку помочь Киеву путём продажи оружия на сумму $138 млн, а затем отправил Украине тысячи иранских единиц оружия и боеприпасов, конфискованных у Ирана. Но это меркнет по сравнению с оружием на миллиарды долларов, которое Киев получал каждый месяц на ранних этапах войны.

Позиции Украины сейчас ослаблены, как никогда ранее с начала конфликта. Без новой помощи Киев рискует проиграть как на поле боя, так и за столом переговоров, при этом у России гораздо меньше причин идти на уступки, чем год назад.

Но это означает, что максималистские цели, включая возвращение Крыма*, сейчас гораздо менее реалистичны, чем в 2022 году. «Нам не обязательно иметь Крым, чтобы на 1000 процентов оправдать предоставление Украине денег», — заявил член палаты представителей Адам Смит. «Нам нужна суверенная демократическая Украина, которая сможет выжить».





* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



