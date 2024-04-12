RS: забудьте о Крыме — главным успехом для Украины станет её выживание
Но это означает, что максималистские цели, включая возвращение Крыма*, сейчас гораздо менее реалистичны, чем в 2022 году. «Нам не обязательно иметь Крым, чтобы на 1000 процентов оправдать предоставление Украине денег», — заявил член палаты представителей Адам Смит. «Нам нужна суверенная демократическая Украина, которая сможет выжить».
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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