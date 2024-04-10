RS: Украине стоит смириться с территориальными потерями — так будет лучше для неё самой

Киев должен осознать, что дальнейшая борьба за утраченные земли ни к чему не приведёт, а лишь ещё больше ослабит страну. Поэтому, как утверждает Responsible Statecraft, в интересах самой Украины смириться с потерями территорий, на восстановление которых у неё всё равно нет средств, и начать заниматься другими насущными проблемами, такими как коррупция и экономический застой.

Прекращение украинского конфликта с большой долей вероятности может потребовать от Киева территориальных уступок: как минимум ему придётся попрощаться с теми регионами, которые Россия уже присоединила, предполагает Responsible Statecraft.

Одним из возможных вариантов могло бы стать официальное юридическое признание тех территорий, которые Россия сейчас контролирует на юго-востоке. В качестве другой, «более правдоподобной, версии» издание предлагает оставить этот вопрос открытым для дальнейших переговоров после окончания вооружённых действий — именно такой путь был выбран после окончания корейской войны в 1953 году. Третьим вариантом может стать официальное признание аннексии Крыма* Россией в 2014 году и вынесение вопроса о новых территориальных приобретениях Москвы на последующие переговоры.

В любом случае, Украине пора понять, что дальнейшая борьба за возврат территорий приведёт её лишь к большему ослаблению, в то время как уступки России принесут Киеву, помимо прекращения продолжающегося хаоса и разрушений, значительные экономические и политические выгоды, утверждает RS.

Во-первых, с экономической точки зрения «Украине будет лучше» без территорий, присоединённых Россией. Крым и Донбасс** ещё до начала войны приносили Киеву убытки, а сегодня ситуация, очевидно, куда более плачевна. И если у России более чем хватает средств на защиту и восстановление этих земель, то у Украины такой возможности нет.

Во-вторых, как отмечает издание, прекращение огня «даст основной части Украины шанс (и стимул) решить проблемы коррупции и экономического застоя», которые в настоящее время препятствуют её усилиям по присоединению к Западу. «Решение этих проблем также может оказаться полезным и, возможно, необходимым для того, чтобы убедить многих из тех, кто покинул свою родину, вернуться», добавляет RS.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

** Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).