$60 млрд, которые предлагает отправить правительству Зеленского администрация Байдена, не позволят изменить ситуацию в украинском конфликте. Дело не в деньгах: Соединённые Штаты не обладают достаточно мощным ВПК, чтобы обеспечить растущие потребности киевской армии, пишет в статье для The New York Times сенатор Джей Ди Вэнс.

Вопреки утверждениям Байдена, главная проблема Украины — не Республиканская партия, которая блокирует в конгрессе новую помощь Киеву, а математика. Стране остро не хватает солдат, несмотря на драконовскую политику призыва, и ей нужно больше техники, чем могут предоставить Соединённые Штаты, пишет в статье для The New York Times сенатор Джей Ди Вэнс.

По его словам, $60 млрд, которые предлагает потратить на Украину Белый дом, не позволят изменить ситуацию на фронте в её пользу. Дело не в деньгах: у Америки нет мощностей для производства достаточного количества оружия, чтобы ВСУ смогли одержать победу.

Власти США планируют увеличить выпуск артиллерийских снарядов до 1,2 млн к концу 2025 года, но это лишь 30% объёмов, которые уже сейчас запрашивает украинская армия.

«Американским налогоплательщикам дорого обойдётся эта инициатива, которая приведёт к неприятно знакомому результату: провалу за границей», — подчёркивает законодатель.

Нынешнее преимущество России в артиллерии уже составляет как минимум 5 к 1, несмотря на все деньги, которые США спустили на конфликт. Более того, в Пентагоне признают, что это соотношение может вскоре возрасти до 10 к 1, обращает внимание Вэнс.

Он также критикует тех, кто продвигают помощь Киеву, подавая это как развитие экономики. «Идея о том, что мы должны продлить кровавую и ужасную войну, потому что она идёт на пользу американскому бизнесу, гротескна. Мы можем и должны восстановить нашу промышленную базу, не отправляя её продукцию в зону зарубежного конфликта», — отмечает политик.

Кроме того, сенатор называет абсурдным нежелание Белого дома вести переговоры с Кремлём. «У администрации Байдена нет реального плана, позволяющего украинцам выиграть войну. Чем скорее американцы осознают эту правду, тем скорее мы сможем устранить этот бардак и стать посредником в установлении мира», — подчёркивает Эванс.