El País: новый украинский закон о мобилизации вызвал в соцсетях волну критики со стороны солдат ВСУ

Новый закон о мобилизации принят на Украине на фоне того, как в Евросоюзе с 2023 года среди украинских беженцев резко возросла доля взрослых мужчин, пишет El País. Кроме того, этот противоречивый закон вызвал в соцсетях волну критики со стороны солдат ВСУ, которые надеялись на скорейшую демобилизацию.

Украина всё-таки приняла противоречивый закон о мобилизации, который усиливает давление на гражданских лиц и ужесточает наказания для тех, кто противится вступлению в ряды ВСУ, пишет El País. Теперь украинская армия ожидает, как указывает издание, сотни тысяч новобранцев.



Между тем новый закон уже вызвал споры, когда стало известно, что его текст не будет предусматривать возвращение к гражданской жизни солдат, воевавших в течение трёх лет.



По данным организаций ветеранов, с которыми на прошлой неделе консультировалось издание El Pais, в случае принятия данной меры в этом году могли быть демобилизованы 200 тыс. военнослужащих.



В результате социальные сети наполнились сообщениями украинских военных с критикой того, что возможность возвращения к мирной жизни отложена на неопределённое время. Как пишет испанское издание, неопределённость относительно срока службы в рядах ВСУ стала одной из причин, по которой большинство украинцев избегают призыва в армию.



При этом новый закон принят на фоне того, как с 2023 года резко возросло число мужчин, покинувших Украину. Если в начале конфликта в 2022 году доля взрослых мужчин составляла 17% от общего количества украинских беженцев в Евросоюзе, то сейчас, по данным Eurostat, их число составляет уже 34%.