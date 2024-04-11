ВСУ отчаянно не хватает живой силы. Но Украина испытывает серьёзные трудности с набором призывников, сталкиваясь с нехваткой здоровых молодых мужчин, пишет The New York Times.

Украинская армия отчаянно нуждается в новых призывниках. Но страна сталкивается с давно назревавшим критическим демографическим ограничением: в ней очень мало молодых мужчин, пишет The New York Times.

По словам издания, здоровые мужчины до 30 лет, которые обычно составляют костяк большинства вооружённых сил, являются частью самого маленького поколения на современной Украине. И оно может сократиться ещё больше после того, как Зеленский принял закон о снижении возраста призыва.

В 90-е годы Украина, как и многие постсоветские республики, столкнулась с резким падением рождаемости. Но её текущие демографические трудности гораздо хуже, чем у России, население которой больше как минимум в четыре раза, подчёркивается в статье.

С началом конфликта без того низкая рождаемость на Украине сократилась вдвое. По словам демографов, одним из важных факторов её снижения является то, что около 800 тыс. жительниц страны в возрасте от 18 до 34 лет бежали в ЕС, обращает внимание The New York Times.