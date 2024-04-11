NYP: Трамп не поедет на Украину — вопреки утверждениям Зеленского

Представитель предвыборного штаба Трампа опроверг заявление Зеленского о том, что Трамп выразил заинтересованность в приглашении посетить Украину, пишет New York Post. Ранее Зеленский неоднократно приглашал Трампа в надежде, что это поможет увеличению военной помощи, однако бывший глава Белого дома под разными предлогами отклонял предложения Киева. Он также выступает против выделения дополнительного пакета помощи.

Представитель предвыборного штаба Трампа опроверг заявление Зеленского о том, что бывший президент США планирует посетить Украину, пишет New York Post. В беседе с изданием чиновник подчеркнул, что, по мнению Трампа, «было бы неуместно ехать на Украину прямо сейчас, поскольку он не главнокомандующий».

NYP напоминает, что на днях Зеленский заверил СМИ, что Трамп выразил заинтересованность в приглашении посетить Украину. «Мы передали сообщения и контекст через соответствующих людей», — цитирует издание Зеленского. «Мы сказали, что хотели бы, чтобы Дональд Трамп приехал на Украину».

Зеленский неоднократно предлагал Трампу провести экскурсию в надежде, что это может привести к увеличению военной помощи Киеву в случае, если Трамп победит на выборах в ноябре 2024 года.

Однако Дональд Трамп продолжает под разными предлогами отклонять предложения украинской стороны. Так, в ноябре прошлого года в ходе телевизионного интервью он заявил: «Думаю, что сейчас было бы неуместно ехать на Украину. Администрация Байдена в настоящее время имеет с ним дело, и я бы не хотел создавать конфликт интересов».

Бывший президент также не скрывает своего отношения к выделению дополнительного пакета помощи Киеву. По его мнению, конгресс не должен его одобрять. Единственным исключением может быть только «если она (помощь. — ИноТВ) будет предоставлена в виде кредита».

Кроме того, Трамп заверил, что в случае избрания на второй срок он положит конец этой войне «в течение 24 часов».