NYP: Трамп не поедет на Украину — вопреки утверждениям Зеленского
Кроме того, Трамп заверил, что в случае избрания на второй срок он положит конец этой войне «в течение 24 часов».
Кроме того, Трамп заверил, что в случае избрания на второй срок он положит конец этой войне «в течение 24 часов».
В Москве до конца 2024 года появится ещё 600 новых электробусов.
Жители Москвы протестируют работу единого читательского билета в приложении «Мой id».
Специалисты рынка труда в ходе исследования выяснили, что в апреле 2024 года в России было открыто более 200 тыс. вакансий с зарплатой от 500 тыс. рублей.
Российский теннисист Даниил Медведев нагрубил судье во время матча третьего круга с Кареном Хачановым.
В День космонавтики челябинскую телебашню украсят подсветкой с обратным отсчётом, ракетой и портретом первого человека в космосе Юрия Гагарина.
ОБСЕ проигнорировала удары дронами по военным объектам Приднестровья — Москва просит принять меры, заявил зампостпреда России при организации Максим Буякевич.
Три ягнёнка породы уэссан родились в Московском зоопарке этой весной.
В Санкт-Петербурге проведут работы по благоустройству сквера у Александровских ворот на улице Химиков.
Юрист Ирина Нигматуллина предупредила о рисках при покупке квартиры в складчину по долям — спрос россиян на такие покупки вырос в четыре раза в 2024 году.
Эксперты туристического рынка выяснили, какие направления особенно популярны у россиян, планирующих отдых на майские праздники (с 29 апреля по 12 мая).
В ходе недавнего опроса, проведённого по случаю Дня космонавтики, выяснилось, что 73% россиян в возрасте от 18 до 65 лет хотели бы побывать в космосе в роли туриста.
В Ростове-на-Дону праздничную подсветку включат на телебашне в День космонавтики.
Один человек погиб, ещё четверо получили ранения в результате обстрела украинскими войсками населённого пункта Раздолье Каховского округа Херсонской области.
Правительство России утвердило постановление, согласно которому маткапитал можно будет потратить на реконструкцию таунхауса.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала дату начала сезона-2024/25.
Не территории украинского города Харькова произошло несколько взрывов.
В Киевской области вводят графики отключений водо- и электроснабжения после удара по Трипольской ТЭС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал учитывать геополитические изменения в переговорах по Украине.
Французский защитник «Факела» Райан Сенхаджи заявил, что во Франции очень уважают полузащитника «Монако» Александра Головина.
Российские системы ПВО уничтожили два дрона ВСУ в Белгородской области.
В ЦБ России предложили ряд мер по дестимулированию валютных вкладов, следует из доклада российского регулятора.
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.
Российские военные успешно используют тяжёлые огнемётные системы ТОС-1А «Солнцепёк» и ТОС-2 «Тосочка».
Найден тайник обвиняемого в нападении на полицейских в Подмосковье, сообщает СК.
Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов обвиняется в 73 эпизодах мошенничества.
Подозреваемого в нападении на полицейских в Подмосковье в ближайшие часы доставят на допрос к следователю по расследованию особо важных дел.
Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич и Владимир Зеленский подписали соглашение по безопасности.
Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт завершит карьеру по окончании сезона-2023/24.
Россия открыта к диалогу с Украиной, но «не видит горизонтов впереди», так как Киев их сам себе запретил, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова украинских властей о планах атаковать Крымский мост доказывают правильность решения начать спецоперацию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бессмысленным «процессом впустую» переговоры по урегулированию ситуации на Украине без участия Москвы.
В Федерации современного пятиборья России (ФСПР) сообщили, что пятиборка Ульяна Баташова получила нейтральный статус.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал переговоры российского лидера с белорусским коллегой Александром Лукашенко после 19:00.
Российский лидер Владимир Путин сегодня в формате видеосвязи обсудит ситуацию с паводками в регионах с главой МЧС России Александром Куренковым, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным и главами пострадавших областей.
Бойцы российских войск заняли более выгодные рубежи на Купянском направлении, сообщило Минобороны России.
Артиллерия, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска ВС России уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и авиационных средств поражения украинской армии, передаёт Минобороны Российской Федерации.
Заместитель министра спорта России Алексей Морозов высказался о реакции мирового сообщества на Игры дружбы.
Украинские войска потеряли до 520 военных на Донецком направлении за сутки, сообщили в Минобороны России.
Российские войска прошедшей ночью нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа назвал в беседе с RT провокационным призыв Пентагона «преподать урок» России в контексте Крыма.
Британские спецслужбы могли предоставить неактуальные сведения при подготовке операции диверсантов ВСУ по высадке на Тендровской косе, заявил попавший в плен солдат 73-го морского центра сил специальных операций украинской армии.
Глава МЧС Александр Куренков, губернатор Оренбургской области Денис Паслер и глава Оренбурга Сергей Салмин осмотрели один из районов города и оценили ход работ по дополнительному укреплению дамбы.
Посла Австрии Вернера Альмхофера вызвали в МИД России в связи с объявлением австрийской стороной персонами нон грата двух российских дипломатов.
Российские боксёры Виталий Петряков и Никита Мирошниченко проведут бой в Казани 29 апреля в рамках турнира из серии «OLIMPBET. Путь чемпиона».
В столичном Департаменте транспорта рассказали о начале установки станционных велосипедов для городского проката.
Главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов заявил, что в Москве на 46 домах, построенных по программе реновации, установили таблички с именами их архитекторов.
В Москве, на юго-востоке города, началась реорганизация восьми локаций в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ).
На Пушкинской улице в Ижевске отреставрируют фасады домов.
В Госдуму внесли законопроект о лишении приобретённого гражданства за нарушение присяги гражданина.