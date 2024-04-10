Fox: пока Байден падает всё ниже и ниже, Трамп лишь укрепляет свои позиции

Ведущая Fox News Лора Ингрэм отмечает, что дела у Байдена всё хуже и хуже. В то время как он опускается в рейтингах всё ниже и ниже, его соперник Дональд Трамп лишу укрепляет свои позиции.

В свежем опросе, который на прошлой неделе опубликовал Институт Гэллапа, затерялись несколько важных моментов, ключевых для предвыборной гонки — 2024. В категориях, связанных с президентским характером и способностями, позиции Байдена резко ухудшились.

Взгляните сами. С 2020 года он потерял 13 процентных пунктов по вопросу о его способности эффективно управлять государственным аппаратом. Он и выхода со сцены найти не может — куда уж управлять государством! Девять пунктов он растерял и в способности располагать к себе, — ну и ну! Ещё девять — в вопросе о том, проявляет ли он здравое суждение в кризисной ситуации. Просто шок. На восемь пунктов меньше тех, кто считает его сильным и решительным лидером.

По тем же вопросам Трамп — на один пункт выше, чем в 2020 году.

И для Байдена этот опрос не единственный тревожный знак. Судебные разбирательства в отношении Трампа не улучшили ситуацию для Байдена ни на сколько. Проблемы с границей продолжают усугубляться, а инфляция, как отметил вчера Джейми Даймон, носит затяжной характер. Это плохо. Избиратели попросту недовольны. Кроме того, даже в таких «синих» штатах*, как Невада, у политиков-демократов, сейчас находящихся на выборных должностях, могут возникнуть неприятности.

* То есть штатах, традиционно поддерживающих кандидатов от Демократической партии (прим. ИноТВ).

Дата выхода в эфир 10 апреля 2024 года.