«Дисфункция» конгресса: спикер Джонсон рискует лишиться должности из-за Украины

За последний год республиканцы в палате представителей не смогли провести никаких значимых законов, и в этом виноват Дональд Трамп — противник сделки по границе и помощи Киеву, заявляет MSNBC. Ярая сторонница Трампа Марджори Тейлор Грин предупредила спикера Майка Джонсона, что тот может быть отстранён от руководства, если вынесет на голосование законопроект о финансировании Украины.

ТИМ МИЛЛЕР, политический аналитик MSNBC: Думаю, это просто говорит о дисфункции палаты представителей. Майк Джонсон явно увяз во всём этом по уши, до сих пор он не смог добиться принятия каких-либо законопроектов без помощи демократов. Думаю, чтобы принять финансирование Украины и другой международной помощи, ему снова потребуются демократы.



Есть некоторое недовольство на правом фланге, в том числе со стороны президента, который, по-моему, в конечном счёте виноват… Я имею в виду бывшего президента Дональда Трампа — он в конечном счёте виноват в том, что у нас не было голосования по таким вопросам, как сделка по границе и сделка по Украине. Потому что он на самом деле не хочет, чтобы этот конгресс чего-то добился. И Майк Джонсон, скажем так, оказался между двух огней.



Поговорим о помощи Украине, Юджин. Ведь это может стать соломинкой, которая сломает спину верблюду, если это действительно произойдёт.



ЮДЖИН СКОТТ, старший политический репортёр Axios: Конечно.



Вот что республиканец Дон Бэкон сказал NBC News.



NBC NEWS: Позвольте спросить вас о спикере палаты представителей. Вы ведь знаете, что некоторые республиканцы против того, чтобы он выносил на голосование законопроект о помощи Украине. Как вы думаете, господин конгрессмен, может ли он потерять из-за этого должность спикера?



ДОН БЭКОН, конгрессмен США: Это возможно. Не буду отрицать. Есть у нас один-два человека, которые не склонны работать в команде. Им важнее всеобщее внимание, социальные сети…



Я бы сказала, что пауза перед ответом была многозначительной! Но я постоянно слышу разное… «Нет, они ни за что не пойдут против Джонсона!» «Не знаю, может быть…» А что слышите вы?



ЮДЖИН СКОТТ: Грин говорила, что это предупреждение. И до сих пор не было массовых высказываний крайне правых республиканцев в её поддержку. Потому что они понимают: тот факт, что за последний год не было сделано ничего существенного, плох для имиджа республиканцев в целом. Даже если они не поддерживают дополнительную помощь Украине.



Но нельзя забывать, что у таких людей, как Грин и Джонсон, две различные повестки дня. Грин говорила своим избирателям, что не будет поддерживать Украину и тому подобное и не будет поддерживать лидера, поддержавшего Украину. А для Джонсона главное — добиться принятия чего-то, работать с людьми в своей партии и с противоположной партией, а ведь это и есть работа спикера палаты представителей!



Думаю, не так уж часто они переходят на личности. Кажется, Джонсон заявлял, что Грин — его друг. Поэтому они и переписываются. И её нападки на него, или, скорее, критические замечания в его адрес, не были такими уж личными. Просто у этих людей разные приоритеты.



Слушая, как разговаривают некоторые на Капитолийском холме, понимаешь, насколько они раздосадованы. В любом случае, чем ближе выборы, тем больше люди нервничают, правда?



Дата выхода в эфир 01 апреля 2024 года.