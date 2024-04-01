Дополнительная финансовая и военная помощь США лишь отсрочит поражение Киева, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своём YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive. По его словам, если американский конгресс всё же передаст Украине 60 миллиардов долларов, то это лишь приведёт к ещё большим потерям с её стороны, в том числе в виде уступленных территорий.
Пока мы тут с вами говорим, их (российский. — ИноТВ) оборонный потенциал работает во всю мощь — круглосуточно 365 дней в году. Они без конца выпускают все виды боеприпасов и оружия, которые есть (на вооружении. — ИноТВ) у России и которые ей требуются.
У Украины ничего этого нет. Они отстают. Они уступают по всем категориям. А это означает, что если извне ничего не будет сделано, то Украина физически проиграет наземную войну. Не то, чтобы они двигались в этом направлении, но это произойдёт. И это пугает. Многие на Западе делают всё, что можно, чтобы этого избежать.
Мы слышим снова и снова: Россия должна проиграть, нельзя допустить поражения Украины. Прямо сейчас вы слышите это от многих американцев. И предпринимается попытка добиться того, чтобы конгресс США выдал (Украине. — ИноТВ) дополнительные 60 миллиардов. Они заявляют, что это изменит ситуацию, что это единственная причина, почему Украина сейчас не побеждает. И если мы просто этого добьёмся, то всё изменится. Но это не так.
Я здесь, чтобы категорически заявить вам: это неправда. Всё, к чему это приведёт, — просто отсрочит их поражение за счёт увеличения цены, выраженной в крови, убитых солдатах, разрушенных городах, территориальных потерях. Чем дольше они идут к урегулированию путём переговоров, тем выше будет цена. Так что, грубо говоря, если конгресс предоставит 60 миллиардов долларов, то это увеличит цену, которую Украине придётся заплатить, прежде чем потерпеть крах, и увеличит цену в виде территорий, которые им со временем придётся уступить России. Никакого иного исхода не будет.
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