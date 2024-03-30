США позорятся, украинцы гибнут — американский подполковник рассказал, почему нужны переговоры

Запад слишком высокомерен, чтобы признать своё поражение на Украине, поэтому вашингтонские ястребы продолжают убеждать Киев в необходимости отправлять больше людей в «мясорубку», возмущается подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, абсурдность американского курса понимает почти весь мир.

Куда бы вы ни посмотрели, реальность на местах вопит о том, что война проиграна. Зачем, ради всего святого, нам брать ещё 60 миллиардов долларов и бросать их в дело, которое не может быть успешным? Потому что высокомерие не позволяет нам признать невысказанную правду о том, как обстоят дела на местах. Но пора уже это сделать.



Я не мог бы высказаться лучше, чем мой коллега, с которым у меня скоро дебаты. На днях в моей программе он говорил о той же проблеме и предлагал альтернативное решение.



ДЖОН МИРШАЙМЕР, теоретик международных отношений, профессор политологии в Чикагском университете: На данный момент мы настолько ослеплены своей яростью по отношению к русским, что не можем видеть ясно. Мы не способны признать, что эта война проиграна и что самый лучший исход, который возможен для нас на данном этапе, и, уж конечно, самый лучший исход, который возможен для украинцев, — это урегулирование путём переговоров. Нет никакого смысла продолжать этот вооружённый конфликт. Тем не менее мы сейчас так глубоко убеждены в необходимости победить русских, не позволить им победить, мы так разъярены действиями Путина, что мы просто не готовы остановиться. Что бы ни происходило, нам хочется лишь удваивать усилия.



Но больше удваивать усилия мы не можем, особенно… Знаете почему? Знаете, почему меня это так волнует? Не только потому, что Америка позорится, продолжая заниматься тем, что нелепо и невыполнимо, и почти весь остальной мир это осознаёт. Дело в том, что платит за всё это украинский народ.



На днях сенатор Линдси Грэм был в Киеве и побуждал больше людей идти сражаться на фронт. Он говорил: «Вам надо выставить больше людей на поле боя!» По-моему, он повторил это вчера. Он пытается побудить больше мужчин идти на бессмысленную смерть. Я считаю, это аморально — продолжать побуждать их идти воевать в большем количестве, потому что пути к победе нет.



Мы тратим 60 миллиардов долларов. Если им удастся мобилизовать больше людей, это не изменит результат — это лишь отсрочит конец. Ценой ещё тысяч, возможно десятков тысяч, мужчин, которые живы сейчас, когда я записываю это видео, но умрут, возможно, в ближайшие дни. И определённо, с течением времени больше людей бессмысленно погибнут, больше городов будет потеряно, больше территории будет потеряно. И в конечном итоге ценой может быть Харьков или даже Киев. И это вместо дипломатического урегулирования прямо сейчас.



Вот, почему меня это так волнует. Потому что на кону жизни людей, их просто бросают в мясорубку без всякого шанса на успех. Неважно, что хотят рассказывать вам в Вашингтоне. Это, друзья мои, главная истина. Они могут сколько угодно говорить всё, что хотят. Но я надеюсь, что будет больше заголовков вроде этих двух и меньше того абсурда, который мы видели сегодня в The Washington Post. Из-за подобной лжи гибнут люди.



Дата выхода в эфир 28 марта 2024 года.