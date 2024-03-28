N-TV: поставка F-16 на Украину не сможет остановить Россию

Хотя Запад собирается поставить на Украину боевые самолёты F-16, Кремль остаётся спокоен, отмечает корреспондент немецкого телеканала N-TV. Эта поставка не станет переломным моментом в ходе боевых действий. В целом она ничего не меняет: отдельные поставки вооружений не смогут остановить российские войска на Украине, и так будет продолжаться до тех пор, пока Запад не начнёт поставлять значительно больше оружия.

Обратимся к нашему корреспонденту Райнеру Мунцу в Москве. Райнер, Путин ведёт себя так, как будто боевые самолёты F-16, которые сейчас планируется поставить, ничего не изменят. Так ли это?

РАЙНЕР МУНЦ, корреспондент N-TV: Во всяком случае, поставка конкретно этих самолётов F-16 не станет переломным моментом. Это важное оружие в руках Украины, и это здесь тоже понимают. Однако коренным образом этот самолёт также ничего не изменит.

Все эти вопросы: сколько оружия, сколько систем поставит Запад и в каком объёме — это вопрос, которым мы задаёмся и в случае с боеприпасами. И пока всё остаётся так же, как сейчас, тезис Кремля или интерпретация Кремля состоит в том, что отдельные поставки сами по себе не принесут решающих перемен и не могут остановить Россию. И Кремль будет сохранять такую позицию, пока Запад не начнёт поставлять значительно больше, чем до сих пор.

Дата выхода в эфир 28 марта 2024 года.